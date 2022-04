El CD Ibiza logró una victoria in extremis en su partido ante el AE Prat, marcando el definitivo 1-2 en el minuto 92, mientras que el Formentera no pasó del empate a cero ante un rival a priori de menor nivel, el CE Europa.

El CD Ibiza ganó algo más que tres puntos. Gianluca Simeone, por dos veces, permitía a los de Raúl Garrido volver a meterse en puestos de play-off en el minuto 92 con un gol del argentino sobre la bocina. Para Raúl Garrido, el triunfo fue merecido y los dos goles de Simeone refuerzan a un equipo que sigue con muchas opciones de conseguir su objetivo. «Gianluca nos ha dado la vida con estos dos goles. Al final la actual clasificación refleja los merecimientos que estamos haciendo», afirmó el técnico de los rojillos.

El Formentera pinchó en casa

La SD Formentera dejó escapar una buena oportunidad para mantenerse en puestos de play-off al no conseguir anotar ningún gol frente a un equipo de la parte baja de la tabla, el CE Europa. Un empate a cero que no sirve a ninguno de los dos y que cambia la buena dinámica de resultados que había acompañado a los de Michel Alonso durante los dos últimos encuentros. Ahora, los de Formentera no dependen de ellos mismos para acabar la liga regular en puestos de play-off, por lo que si quieren tener alguna opción no pueden volver a fallar.