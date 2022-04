Las ruedas de prensa de Paco Jémez nunca pasan desapercibidas. El técnico andaluz de la UD Ibiza cuenta con un amplio repertorio de malas formas y salidas de tono con periodistas en prácticamente todos los clubes en los que ha sido entrenador. "¿Esa pregunta la traes preparada de casa o se te ha ocurrido aquí así a bote pronto?", le espetó el entonces entrenador del Rayo Vallecano a un periodista que le preguntaba, tras un encuentro frente al Valencia, si consideraba que su equipo se había visto beneficiado por la actuación arbitral. Lejos de contestar a la pregunta del reportero, Jémez evadió contestar, diciéndole: "A ti te gusta el karaoke, porque cada vez que agarras el micrófono no lo sueltas ni para Dios".

Es solo uno de los muchos ejemplos que circulan por la red que demuestran la animadversión que siente Paco Jémez hacia los profesionales de la comunicación. El último episodio lo protagonizó este mismo fin de semana, cuando tras la derrota de la UD Ibiza frente al Burgos, en rueda de prensa tuvo un encontronazo con un periodista de IB3.

El corresponsal preguntó a qué se debían los errores del equipo sobre el césped. "Es falta quizás de esa tensión competitiva por estar el equipo en esa zona tibia de la tabla, que parece que vienes aquí, no de vacaciones, pero...", comentaba antes de que Jémez le cortase. "¡Solo faltaba que dijera que estamos de vacaciones! Si tú intuyes que los errores de hoy son por eso, entonces, me vas a disculpar, pero de fútbol entiendes poco. Yo entiendo poquito pero tú bastante menos. ¿A ti te ha parecido la imagen del equipo la de un equipo entregado...? ¿Qué coño me estás preguntando? Porque ya me estoy poniendo un poquito nervioso", contestó Jémez, visiblemente alterado. Tras la réplica del periodista, el entrenador contestó: "Que no te entiendo lo que quieres preguntar. Me empiezas a rayar por la falta de respeto. Entiendo que has estado de cervezas y no has visto el partido. Esto va para largo, esto es un suplicio todos los días".

Ante este rifirrafe, el Sindicato de Periodistas de Baleares (SPIB) ha calificado de "lamentable" la actitud de Jémez. "Los periodistas debemos aceptar las críticas, nunca los insultos", han expresado en un tuit en el que han pedido también las disculpas del técnico celeste, así como que IB3 exija explicaciones. Por su parte, el Comité de Informativos del ente balear ha lamentado "profundamente" el trato que ha recibido su compañero. "Nuestro trabajo como servicio público es hacer preguntas", han aclarado a través de su cuenta oficial de Twitter.