El Sant Antoni empieza con mal pie el ‘play-off’ a LEB Oro

El CB Sant Antoni debutó este domingo con derrota en el ‘play-off’ de ascenso a la LEB Oro. El conjunto de Portmany perdió con claridad (80-61) en la ida de los octavos de final en el partido disputado en la pista de los de La Rioja, en Logroño. Un resultado adverso y que los isleños deberán remontar si quieren seguir adelante en esta promoción para subir a la segunda categoría del baloncesto masculino español. El duelo de vuelta se jugará el próximo sábado en el Pabellón de Sa Pedrera a partir de las 19.30 horas. La empresa resultará complicada pero no es imposible.

En el primer cuarto los ataques primaron sobre las defensas. El duelo fue una oda al baloncesto ofensivo, en la que Laron Smith, pívot del bloque sanantoniense, se encontró tremendamente cómodo. Tanto que acabó los diez primeros minutos reglamentarios con 12 puntos, más de la mitad que consiguieron los ibicencos, que acabaron cediendo por un escaso margen de tres (26-23).

La intensidad defensiva subió varios puntos en el segundo parcial, en el que se mantuvo la igualdad en los primeros compases. Sin embargo, el tiro exterior empezó entrarle a los riojanos y eso lo pagó caro el Sant Antoni. Un triple de Berni García y otro de Norris impulsaron a los locales hasta el 41-29. La desventaja para los sanantonienses se quedó en diez puntos al final del segundo acto.

Los problemas aumentaron para el Sant Antoni en el tercer cuarto. El bloque entrenado por Carles Flores perdió su esencia y el Clavijo aprovechó las debilidades visitantes para escaparse. Los riojanos abrieron una brecha de 17 puntos (50-37) que empezó a decantar el partido de su lado. Carreño, Haro, Antúnez y Medori aportaron puntos para los de Portmany, pero los peninsulares no tenían fisuras y siguieron con una renta cómoda de 15 puntos tras una canasta de Balasko (57-42).

Sin opciones hasta el final

Flores pidió tiempo muerto para encontrar soluciones, pero tras el parón lo que llegaron fueron dos puntos más de los locales. Álex Rodríguez encestó para fijar el 59-42, aunque Jordi Grimau, que volvió con los isleños tras varios partidos fuera por lesión, contestó con orgullo con un triple para establecer el 59-45. Con ese marcador se acabó el periodo.

En el cuarto acto del choque el Clavijo jugó con inteligencia y con la precipitación de un Sant Antoni que no estuvo cómodo. Rodríguez y Gerard Jofresa zarandearon el barco ibicenco, que se alejó mucho en el marcador (66-45). Pintaba muy mal la cosa para los ibicencos, que intentaron bajar la diferencia, pero no lo consiguieron. Al final, 80-61 para un Clavijo que golpeó primero, aunque el Sant Antoni no ha dicho su última palabra. 40 minutos en Sa Pedrera son una eternidad. Toca pasar página y levantar la cabeza. No está todo perdido.