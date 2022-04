El Formentera despierta de su letargo ante el Badalona

El Formentera despertó este domingo de su letargo de resultados en las últimas jornadas y se hizo con una importante victoria moral en casa frente al Badalona, al que doblegó por la mínima (1-0) con un oportuno y providencial tanto del incombustible capitán Alberto Górriz, en el último suspiro de la segunda mitad. Un tanto crucial para los intereses de los formenterenses, dado que con esta victoria los de Míchel Alonso vuelven a reegancharse a la lucha por las plazas del ‘play-off’ de ascenso, al colocarse otra vez en el sexto puesto con 43 puntos, a uno del CD Ibiza, que es el rival que delimita la zona de privilegio del Grupo-3 de la Segunda RFEF.

El cuadro rojinegro, que no ganaba desde el pasado 12 de febrero, cuando lo hizo en casa en la 21ª jornada contra el Huesca B por 3-1, reaccionó y tomó oxígeno, tras pasar por una racha muy complicada, y recupera otra vez las buenas sensaciones de cara al tramo decisivo de la competición liguera, con la fase de ascenso aún a tiro.

Górriz, al rescate

El triunfo frente al Badalona llegó después de mucho sufrimiento, en un choque en el que el conjunto catalán hizo méritos para no irse de vacío del Municipal de Sant Francesc Xavier, pero que no supo hacer valer ante un Formentera que no desistió en su empeño y que obtuvo la mejor recompensa posible gracias al salvador tanto de Górriz en los últimos instantes.