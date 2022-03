La Peña Deportiva de futsal femenino, a punto del doblete

Si en la Peña Deportiva de fútbol sala les hubieran preguntado al inicio de temporada cómo sería una temporada de ensueño, seguramente hubieran descrito prácticamente lo sucedido durante estos últimos meses. La Peña es el único club de la isla que tiene equipo femenino en dos categorías. En Regional fueron campeonas hace varias jornadas, con una temporada para enmarcar, y en su primer equipo, el Autonómica, están a un partido de conseguirlo.

«La temporada de ambos equipos está siendo sobresaliente. La sección de fútbol sala sigue creciendo año tras año, y esto da muestras de que se está trabajando muy bien», explica Paula Ezpeleta, coordinadora de la sección de fútbol sala de la Peña Deportiva y a su vez entrenadora de los dos equipos, el Regional y el de Liga Autonómica.

Ella ha crecido con un balón en los pies. Desafortunadamente, una lesión la apartó de los terrenos de juego, pero supo sacar provecho de toda una vida ligada al fútbol para seguir vinculada a este deporte, viendo incluso nacer la sección de fútbol sala: «Desde los 15 años he disfrutado de este deporte. Hace alrededor de seis temporadas, varias niñas querían formar un equipo y se planteó la posibilidad de crearlo en la Peña. No me lo pensé dos veces y aunque esa misma temporada no competimos por ser el único equipo femenino de la isla, empezamos a sembrar lo que tenemos hoy», argumenta.

Y lo que hoy existe es fruto del trabajo realizado con pasión, esfuerzo y una entera dedicación a un deporte que a veces es desagradecido. Paula lidera ambos conjuntos de la mano de Andrés Blasi, su segundo.

Un filial invencible

El equipo de la Peña Deportiva B, o mejor conocido como Regional, ha sido capaz de hacer un pleno de victorias. Los números hablan por sí solos: 24 puntos en total, con una ventaja de 6 de diferencia con el segundo clasificado. 61 goles a favor y solo 4 en contra. «Hemos luchado por este título durante años y esta temporada por fin ha llegado», afirmado orgullosa la entrenadora. Sus jugadoras son un grupo de chicas de entre 14 y 22 años. Algunas de las integrantes fueron las que en su día estrenaron la sección, hace más de un lustro. Natalia, capitana del conjunto de Santa Eulària, habla maravillas de la gestión del vestuario y de la relación entre las compañeras del equipo: «Personalmente, no puedo estar más orgullosa de cada una de ellas, yo creo que es un título más que merecido. Llevamos muchos años peleando por él y al final hemos recibido este premio. Somos como una familia. Paula nunca ha tirado la toalla y este título es gracias a ella. Este último año se ha unido con nosotros Andrés, que es nuestro segundo entrenador, y es una cabeza pensante más que nos ha ayudado muchísimo».

Muchas de estas jugadoras pueden continuar su proceso formativo subiendo al primer equipo, el Autonómica. El cambio es importante, pero se hace más sencillo gracias a que la dinámica y metodología de trabajo es muy similar, formando parte de la idiosincrasia del club.

Un punto para el doblete

El Autonómica se encuentra en una división superior y compite en todo Balears contra equipos de Mallorca, Menorca y Ibiza. La plantilla tiene algo más de experiencia puesto que la franja de edad aumenta hasta los 30 años. No obstante, la tendencia de resultados es muy parecida: están líderes de la competición y a falta de un punto para ser campeonas. Si lo logran, entrarán en un ‘play-off’ de ascenso para jugar en la Segunda División Femenina de fútbol sala.

Definitivamente, el trabajo realizado esta temporada por Paula y su segundo Andrés es para admirar. «La verdad que nos compaginamos muy bien los dos, contando además que la respuesta del equipo es magnífica. Siempre dispuestas a aprender y sentir ese deporte como nosotros», sostiene.

Lo más importante para ellos es que este deporte siga creciendo, como subraya la líder del vestuario: «Somos un club con bastantes jugadoras. El fútbol femenino sigue creciendo y eso es lo más bonito. Que todas las niñas a las que les guste lo puedan practicar, de ahí nace la iniciativa este año de poder contar con dos categorías, así podemos tener un equipo A y un B para hacer cantera y formar a más chicas».