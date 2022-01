La UD Ibiza pierde a Javi Lara para el duelo de aspirantes en Málaga

La UD Ibiza amaneció ayer con un importante contratiempo después de que el futbolista cordobés Javi Lara diera positivo en las pruebas de antígenos a las que se somete la plantilla a diario antes de los entrenamientos. El centrocampista de 36 años, titular con Paco Jémez en las dos recientes victorias celestes, se perderá el encuentro de este sábado frente al Málaga (La Rosaleda, 21 horas), una baja sensible teniendo en cuenta el gran rendimiento que estaba ofreciendo en las últimas jornadas.

Paco Jémez tenía a todos sus futbolistas disponibles desde hacía casi dos semanas tras dejar atrás un brote de covid que afectó a once futbolistas durante la fiestas navideñas, pero ayer volvió a hacerse presente la variante ómicron en el vestuario ibicenco.

Tal y como reconoció ayer el técnico canario en declaraciones a IB3 Radio, aunque Lara «lo estaba haciendo muy bien, hay jugadores que pueden suplirlo», señaló después de informar sobre el contagio del andaluz. «Para mí no es un problema. Esta plantilla es lo suficientemente amplia e importante para no andar quejándonos o creer que nos vamos a resentir», añadió un Paco Jémez que celebró el amplio abanico de opciones que tiene en la medular, «la zona donde hay más competitividad» de la plantilla. Manu Molina es quien parte con más opciones de suplir al cordobés para hacer dupla con Pape Diop o bien trivote si incluye también a Javi Pérez o Appin.

«Cuando el equipo gana, los entrenadores somos de cambiar poco. Pero a lo largo de las jornadas habrá cambios porque quiero que todos se sientan importantes», puntualizó Jémez en el programa radiofónico, donde se mostró ambicioso respecto a los objetivos del club a corto y medio plazo: «Seguimos queriendo tener esa mejora, primero como club, que sea cada vez más profesional y completo, y en un futuro no muy lejano poder hacer un proyecto importante que nos permita soñar con ascender a Primera División».

A pesar de la goleada sobre el Alcorcón por 6-2, Jémez quiso evitar triunfalismos. Asegura que ante el colista su equipo cometió «errores, algunos muy gordos» y subrayó que la plantilla «tiene mucho margen de mejora». En cuanto a su filosofía ofensiva de juego, concluyó: «El equipo que es valiente, va arriba y no tiene miedo a que le metan gol suele ser peligroso. No quiero un equipo miedoso, especulativo o que no sabe lo que quiere».