Javi Lara estrena capitanía en casa y dirección de juego

Una de las grandes novedades que ha inducido Paco Jémez en su once titular es la posición del cordobés Javi Lara en la línea medular junto a Pape Diop, jugador prácticamente inédito durante la etapa de Carcedo.

El nuevo técnico dejó claro en la rueda de prensa previa al duelo con el Alcorcón que el cordobés no volvería a jugar en la banda, y el veterano futbolista con pasado en Primera está respondiendo con lecciones magistrales de salida de balón, talento y visión de juego. Suyas fueron varias asistencias que acabaron en gol para los ibicencos ante el colista, donde ejerció por primera vez como capitán ante las ausencias de Germán, Fran Grima y Morillas.

Tras la victoria en Can Misses, Javi Lara compartió una reflexión sobre su capitanía en redes sociales,donde destacó el papel de muchos de sus compañeros y excompañeros. «Cuando llegas a un club siempre te imaginas lo mejor: no tener lesiones, ayudar a cumplir los objetivos, disfrutar de tu profesión… Creo que en mayor o menor medida se me han ido cumpliendo todos».

Guiño a todos los capitanes

El centrocampista de 36 años ahonda en el hecho de que el encuentro con el Alcorcón fue un día especial, porque la vida son momentos, y siempre recordaré llevar por primera vez en casa el brazalete de capitán (victoria incluida) que tan bien representado está habitualmente por mis compañeros Grima, Morillas y Germán, que son un ejemplo de profesionales por su comportamiento diario». «El escalón ya estaba muy alto con dos personas como Gonzalo y Núñez que nos enseñaron el camino -prosigue Lara- y que tan buen recuerdo dejaron aquí en la isla. Y como no, nuestro Cirio, que no es un capitán, es un señor en todos los aspectos».

Además, al hilo del llamamiento a la afición realizado por Paco Jémez tras el partido, al que acudieron menos espectadores de los habituales (3.337), afirmó: «Seguiremos dando guerra, y ojalá cada vez seamos más. Muchas gracias a todos los aficionados por acompañarnos y ayudarnos a conseguir una victoria que ya merecíamos en casa».

Por otra arte, el club confirmó ayer la noticia adelantad apor Diario de Ibiza sobre el amistoso que disputará el jueves frente a la Peña Deportiva, en el Estadio Can Misses a las 16,30 horas.