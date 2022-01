Fin de trayecto para Vingut en el Dakar

La tercera aventura del piloto ibicenco Toni Vingut en tierras de Arabia Saudí y las ilusiones que tenía depositadas en esta edición del Rally Dakar 2022 llegaron a su fin este domingo de forma precipitada y lastimosa, dado que el deportista isleño se vio obligado a abandonar la competición tras sufrir un accidente del que salió mal parado y lesionado, con dos costillas fisuradas y una fractura en el peroné de su pierna derecha, según el último parte médico conocido en el día de ayer.

La continuidad del piloto sanantoniense en la prueba quedó prácticamente descartada casi de inmediato, por recomendación directa de la organización, tras sufrir ese inoportuno percance con su quad, según explicó el propio piloto isleño, aún en estado de ‘shock’, en un vídeo mientras era evacuado en el helicóptero de emergencias a un centro hospitalario.

Así pues, la jornada de ayer, segunda etapa de las 12 programadas por tierras arábigas, con salida y llegada en la ciudad de Ha’il, de 546 kilómetros y con un total de 334 cronometrados, condenó a Toni Vingut a la frustración de verse apartado definitivamente de una carrera en la que este año tenía depositadas muchas esperanzas de poder hacer un buen resultado, puesto que llegó a perder el conocimiento tras la caída, de la que salió muy golpeado y de la que no guardaba recuerdo de cómo le había sucedido.

«Creo que hoy -por ayer- he metido la pata. No sé muy bien qué es lo que ha pasado, pero me he encontrado en el suelo y estoy aún aturdido. Me duele la mandíbula y también un tobillo. Me dicen que no debería de seguir porque no recuerdo haberme caído», detallaba Toni Vingut, mientras volaba en el helicóptero antes de ser sometido a exploración médica para determinar el alcance de sus posibles lesiones.

La mala suerte y el infortunio se cebaron así en este Rally Dakar 2022 con el piloto ibicenco Toni Vingut, obligado a abandonar la competición a las primeras de cambio, en la segunda etapa de la carrera, teniendo que despedirse de forma precipitada y repentina de la prestigiosa prueba en tierras de Arabia Saudí.

El accidente sufrido por el piloto del MFIE se produjo en el segundo tramo de la jornada, tras haber salido en la 13ª posición que logró hacer en la primera etapa y después de haber pasado el primer ‘waypoint’ de la jornada dominical en el sexto lugar.

Auxilio inmediato

Por suerte, cuando el representante ibicenco sufrió su accidente otros pilotos se cruzaron con él a tiempo para auxiliarle, como es el caso de los franceses Sébastien Souday, con el número 181, y Vicent Padrona, con el 188, quienes se apartaron momentáneamente de la prueba y se quedaron acompañando a Toni Vingut mientras se daba noticia a la organización de su percance y llegaban las asistencias. Una decisión que refleja perfectamente el espíritu de compañerismo y la propia esencia del Rally Dakar. Un acto de solidaridad del cual Toni Vingut y su familia están muy agradecidos.

Una vez evacuado en helicóptero al centro hospitalario donde se le realizó un examen médico, el parte del diagnóstico ofrecido por los galenos no pudo ser más desalentador para las aspiraciones y objetivos de Toni Vingut, ya que el deportista sanantoniense tiene dos costillas fisuradas y padece una fractura en el peroné de la pierna derecha.

A descartar otros traumatismos

Además, por el hecho de haber perdido el conocimiento tras la caída, se le va a efectuar un escáner en la cabeza para descartar otro tipo de traumatismos.

«Más que las lesiones para mí lo peor es tener que abandonar. Y sobre todo, tan al principio», manifestó Toni Vingut en declaraciones a RNE mientras tras ser atendido en primera instancia en el centro hospitalario al que fue trasladado, al tiempo que expresó a continuación: «Si la caída hubiese sido al final del rally, al menos habría podido ir disfrutando de las etapas. Es una lástima, nada más empezar, acabar ya así».