El piloto ibicenco Toni Vingut carbura motor para su Dakar más ambicioso

El piloto ibicenco Toni Vingut ya carbura y tiene a punto su quad en Arabia Saudí para encarar con garantías y con toda la ilusión del mundo su tercera participación en el prestigioso y exigente Rally Dakar, en una edición de 2022 a la que el corredor isleño acude con un plan ambicioso y con aspiraciones de realizar «un buen papel», tal y como aseguró el de Sant Antoni en Ibiza el día de la presentación de su nuevo proyecto deportivo.

La prueba en el país saudí, que también repite como escenario de la carrera por tercer año consecutivo, arrancará una vez más con la llegada del nuevo año, proponiendo a los pilotos y equipos un grandioso reto de 12 etapas en las que la arena y las dunas tendrán de nuevo un gran protagonismo en las diferentes jornadas de la competición, que se desarrollará del 1 al 14 de enero.

«Ya estamos instalados en el ‘paddock’ y la organización nos ha hecho un prueba PCR en la que hemos dado negativo tanto Iván, mi mecánico, como yo, así que podemos continuar», apuntó Toni Vingut este miércoles, feliz, desde Arabia Saudí, al tiempo que destacó: «Hemos estado haciendo unos últimos retoques y ajustes al quad y he salido a probarlo en el ‘shakedown’, que es un pequeño trazado que nos pone la organización para poder hacer pruebas».

La 44ª edición del Rally Dakar, que contará con la cifra de 1.065 participantes inscritos (25 mujeres), entre los que se incluye a los pilotos, copilotos y competidores del Dakar Classic, tendrá en la cita de 2022 inicio y final en el mismo punto, en Jeddah, tras dar el pistoletazo de salida el sábado a la prueba con una etapa prólogo con un tramo cronometrado de unos 10 kilómetros, que concluirá en Ha’il, enclave desde el que dará comienzo de verdad la pelea por alcanzar el triunfo final y la gloria del podio.

Los pilotos participantes en el calificado como «el rally más duro del planeta» deberán recorrer y completar un total de 8.375 kilómetros, de los cuales unos 4.300 serán contra el crono, en una edición que presenta entre sus muchas novedades importantes el empleo del ‘roadbook’ electrónico para todos los vehículos de cuatro ruedas.

«He estado trabajando en varios aspectos que creo que se debían de mejorar en base a mi experiencia», declaró el piloto ibicenco, antes de señalar: «He estado trabajando la navegación, que he estado practicando en Marruecos. Y también he intentado solucionar algunos problemas mecánicos que me provocaban muchas paradas técnicas, que, aunque no eran paradas que me hubiesen obligado a retirarme, sí que me hacían perder mucho tiempo de cara a seguir en la carrera, como pinchazos y pequeñas averías, a las que hemos tratado de ponerle solución».

Con una máquina más potente

Asimismo, Toni Vingut informó de que este año cuenta con un quad que es «algo más potente», por lo que considera que en esta tercera experiencia, de cara a pelear por lograr en las prueba sus objetivos, «los resultados tienen que ser mejores».

«Este es el tercer Dakar que hago y tengo más experiencia. Hemos hecho verificaciones y aún nos quedan algunas otras cosas por verificar. A ver si consigo hacer un resultado mejor», detalló con entusiasmo y motivación el piloto del Motoclub de Formentera i Ibiza (MFIE).

Además del corredor ibicenco, que compite con Yamaha, en la categoría de quads estará el también español Álex Feliú (Cam-Am), quienes serán dos de los 81 participantes españoles que tomarán la salida el próximo día 1 de enero en el Dakar 2022. España es el segundo país con mayor número de corredores presentes, tan solo superada por Francia, que cuenta con la cifra de 196 competidores, mientras que Holanda es la tercera nacionalidad con mayor representación en la carrera, con 67 deportistas, de un total de 55 naciones con representación en tierras arábigas.

Entre los grandes nombres de pilotos con los que coincidirá en esta edición Toni Vingut en la expedición española aparecen destacadas figuras internacionales del mundo del motor como es el caso del madrileño Carlos Sainz (Audi), que estará acompañado por su fiel Lucas Cruz, así como Laia Sanz (Mini), que se estrena en coches; Carlos Checa (Optimus), campeón del Mundo de Superbike que debuta en esta cita junto a Ferrán Marco; el veterano Nani Roma (BRX), vencedor en 2004 en motos y en 2014 en coches, que compite junto a Álex Haro; Joan Barreda (Honda); Isidre Esteve y Txema Villalobos, Óscar Fuertes y Diego Vallejo ( Century), Jesús Calleja (Century), Manuel y Mónica Plaza (Chevrolet), Jordí Queraltó (Jeep), Josema Salinero y Christian López (Nissan), o Santiago Prado y Álvaro Rodríguez (Sodicars), entre otros.