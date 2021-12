Este fin de semana se disputó en Es Cubells la tercera prueba de la ‘Liga Escolar 2021–22 ’, del Consell de Ibiza, con 60 tiradores en etapas de iniciación.

En categoría benjamín, las chapas amarillas fueron para Pau Altadill (Can Misses 1) y Abril Expósito (Santa Eulalia); las rojas para Yiftach Reshef (Santa Eulalia) y Nahia Sánchez (Can Raspalls), mientras que las azules para Saúl Roig (Can Misses 2) y Emma Moya (Sant Antoni 1).

En alevines, la amarilla fue para Hugo Torres (Perfeccionamiento), Daniel Ginoli (roja, Can Misses 2) y Mateu Ribas (azul, Es Cubells).

En mujeres fueron para Lucía Romero (amarilla), Aroha Ojeda (roja) y Luciana Jara (azul), las tres de la escuela de Sant Antoni 1.

En infantiles, la amarilla fue para Marc Roig, la roja para Eduardo Santolaria y la azul para Tashi Samper, del grupo de Seguimiento del Consell de Ibiza. En mujeres, la amarilla fue para Gisela Torres, la roja para Israe Allouch (ambas del grupo de Seguimiento del Consell d’Ibiza) y la azul para Manuela Choren, de Formentera.