Matías Pacini: «Estoy convencido de que el equipo tiene potencial para salvarse»

El actual técnico en funciones de la UD Ibiza-Ushuaïa Volley de Superliga Masculina, Matías Pacini, se muestra convencido de que el equipo ibicenco tiene «potencial» más que suficiente para «ir hacia arriba» en la segunda vuelta de la competición y para «salvar» la categoría a final de la temporada.

El conjunto isleño, que tan solo ha conseguido apuntarse esta campaña dos victorias en lo que va de campeonato liguero y que está luchando por alejarse de las posiciones de descenso, ha llegado sin embargo al parón navideño con buenas sensaciones y dando muestras de una clara mejoría en su juego, tras imponerse este sábado en es Viver al potente Teruel por 3-1.

Ese triunfo, el segundo para el cuadro ibicenco en una temporada muy complicada, ha llegado ya de la mano de Matías Pacini, en su segundo encuentro en el banquillo dirigiendo al equipo celeste como primer entrenador, en sustitución del anterior técnico Ariel Olmedo, destituido por el club hace tan solo unas semanas.

«Después de ganar al Teruel las sensaciones en el equipo son mucho más positivas por el arreón anímico que ha supuesto para los jugadores. Piesno que la mejoría del equipo ya se empezó a notar en el anterior partido contra el Unicaja de Almería porque, a pesar de que perdimos, jugamos muy bien», manifiesta Matías Pacini, que también aclara: «Almería nos supero por una simple cuestión técnica y táctica. Y porque son mejores que nosotros, pero no dejamos de competir y de jugar a un buen nivel contra ellos. Y dejar después a Teruel en dos sets en 17 y 19 puntos no es algo fácil ni que esté al alcance de cualquiera. Para un equipo modesto como es el nuestro ahora mismo es algo increíble».

En este sentido, Matías Pacini detalla su plan desde que se hizo cargo del primer equipo.

«Hablé con los jugadores para perfilar un plan estratégico, táctico y de juego para llevarlo a cabo a lo largo del tiempo. La cuestión es que un equipo puede jugar muy bien un set, pero después, más allá del resultado, no es capaz de mantener ese nivel contante a lo largo del encuentro. Por eso, mi objetivo fue convencer a los jugadores de que sí que pueden ser capaces de jugar tres sets seguidos a buen nivel. Y frente al Almería y el Teruel tuvieron esa confianza y lo hicieron, cuando son dos equipazos que, por presupuesto y prestigio, junto al Guaguas, están en cuanto a plantilla a un nivel superior a todos los demás».

Con el futuro aún por definir

En lo que respecta a su futuro inmediato al frente de la UD Ibiza-Ushuaïa Volley, Matías Pacini explica a Diario de Ibiza que «aún está por definir» y que su función como entrenador del equipo de Superliga es, por ahora, de «interinidad».

«La situación es que yo dirijo al equipo filial de Primera Nacional y que me pidieron una interinidad para estos dos últimos partidos del año hasta que el club busque o encuentre a otro entrenador», matiza el preparador rosarino, antes de indicar: «Yo he cumplido con mi parte, que es volcarme al máximo con todos mis conocimientos y con todo lo que sé porque soy parte del club y del equipo. En principio estoy como entrenador interino hasta el 30 de diciembre. Yo solo puedo decir hasta ahí. Después, ya no puedo decir nada más porque no lo sé lo que va a pasar, la verdad».

Más allá de su posible continuidad o no como entrenador del primer equipo de la entidad ibicenca, Matías Pacini quiere poner en valor sobre todo el trabajo y el esfuerzo realizado en estas semanas por la plantilla para crecer como colectivo y elevar cada vez más su nivel competitivo.

«El otro día Arthur Borges nos dio 19 puntos contra Almería y al siguiente partido Luca Cuminetti nos aportó 18. Y esa es la idea. Que todos los jugadores nos den algo y que todos sumen de alguna manera en cada partido», afirma el entrenador ‘interino’ de la UD Ibiza-Ushuaïa, que también argumenta: «Por más que alguno juegue mal un día, nunca nadie hace todo mal porque alguna cosa sí que puede estar haciendo que nos puede servir. Y eso es un trabajo de cabeza para el que todo el equipo tiene que mentalizarse».

Confianza en la plantilla

El por ahora primer entrenador celeste cree plenamente en las posibilidades del equipo isleño. Y confía en su reacción en la segunda vuelta de la competición.

«Tenemos jugadores que, técnicamente y por su nivel, están para darnos mucho más. Pero lo primero es recuperar la cabeza. Cuando un equipo viene mal y con muchas jornadas perdiendo se cae y cuesta mucho hacer las cosas, pero yo les he querido convencer con conocimientos respaldados por situaciones», apunta Matías Pacini, para continuar seguidamente: «Creo que el equipo está ahora con un buen empujón anímico y que hay que aprovecharlo. Ha sido muy bueno para todos la forma en que acabaron esta última fase de la competición antes del parón de Navidad. El equipo se ha venido moralmente arriba y eso tienen que acompañarlo ahora con entrenamientos y con resultados».

En este sentido, el técnico argentino asegura que la plantilla tiene toda su confianza y que cree que la permanencia se va a lograr con seguridad.

«Estoy totalmente convencido, sin duda, de que el equipo va a salvar la categoría. Para este equipo la reacción no ha hecho más que comenzar. Este grupo de jugadores solo puede ir ya hacia arriba porque están encontrando un equilibrio y cada vez tienen más clara la idea de su juego y la función de cada uno», subraya el técnico, que además asevera: «Pienso que el techo de este equipo está aún lejos porque viene de un mal momento y los jugadores se han levantado como un colectivo. Es importante que entiendan que la unión hace la fuerza. Y que, a partir de ahí, cada uno dé el máximo en beneficio de todos».

Mariano Esteban: «Si no encontramos un técnico de renombre, Matías Pacini puede ser confirmado»

Mariano Esteban, presidente de la UD Ibiza-Ushuaïa Volley, confirmó este lunes a Diario de Ibiza que el club está a día de hoy «estudiando» la actual situación en el banquillo y que aún no hay una decisión clara al respecto.

«Matías Pacini está interino pero puede llegar a ser fijo. La realidad es que antes teníamos dos entrenadores y ahora solo contamos con uno. Sea como sea, para gestionar un equipo como el de Superliga nos hacen falta dos técnicos. Por lo tanto, en breve, decidiremos si contratamos a un primer entrenador con experiencia y contrastado, o bien un segundo entrenador para que Matías sea el primer entrenador a todos los efectos», avanzó el máximo dirigente de la entidad ibicenca.

Asimismo, Mariano Esteban explicó: «La realidad es que los jugadores, por lo que yo sé, están contentos con la actual situación con Matías. Si no encontramos con seguridad un perfil de entrenador de renombre antes del 15 de enero, que es el plazo que nos hemos marcado, lo más seguro es que confirmemos a Matías, pero todavía no hay nada confirmado».