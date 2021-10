El Moat vuela en la vuelta a Formentera y el Bliss lidera la Ibiza Joy Sail

Tras no poderse validar el pasado jueves la travesía entre Mallorca y Ibiza debido a la falta de viento, en esta primera jornada por las islas pitiüsas el viento sí acompañó, soplando del suroeste de unos 11 nudos de intensidad, con lo que el Comité de Regatas decidió realizar la costera este mismo viernes.

La línea de salida se montó frente al Port de la Savina de Formentera. Como acostumbra a pasar en regatas de Maxis y Superyachts, los barcos fueron saliendo de forma escalonada cada dos minutos en salida inversa, siendo el Swan 80, Dark Horse en cruzar el primero la línea y le siguieron el YD 120, Bliss, y los Swan 115 Shamanna y Moat.

El recorrido consistía en dar la vuelta a Formentera dejando el islote de Espardell a estribor (derecha) y la llegada situada a la altura del faro de entrada al puerto de Ibiza. En el primer tramo en dirección a Es Cap de Barbaria los distintos barcos fueron tomando posiciones. El Moat fue el que decidió navegar más cerca de tierra, mientras que el Shamanna lo hacía por el centro, ahí fue el único momento en que los dos barcos más rápidos de la flota se cruzarían. El Moat pero marcaría pronto el camino y ya llegó en cabeza a Es Cap de Barbaria, en el tramo sur de la isla frente a la playa de Mitjorn se destacaron el Moat y el Shamanna. El paso por el Far de la Mola no hizo más que confirmar las posiciones: Moat, Shamanna, Bliss y Dark Horse, el Swan 80 era el que por tamaño cerraba la flota. La subida hacia Espalmador junto a los acantilados y la llegada fue un carrusel, en el que ya no variarían las posiciones.

De cara al fin de semana y con la costera ya disputada, se realizarán distintos recorridos cortos frente a la costa de Ibiza.