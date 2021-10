Carcedo: «Tenemos que hablar menos y apretarnos los machos»

Juan Carlos Carcedo no empleó demasiadas palabras para mostrar su malestar con la actuación tanto de sus futbolistas como de él mismo, que se inculpó de un planteamiento de juego que se vio claramente desbordado por el sistema de su oponente, Luis Carrión. «Si hubiese podido me habría cambiado yo porque he sido el que ha organizado esta manera de jugar. Quería cambiar la dinámica y no lo he conseguido, con lo cual no he estado acertado», reconoció tras la abultada derrota, que trató de frenar a la media hora de juego: «Con 2-0 no estábamos bien y había que intentar dar una vuelta al partido si era posible».