El Club Hípico Cuadras Es Puig, en Santa Gertrudis, acogió el concurso de la segunda Liga de Doma Clásica de Ibiza y Formentera 2021, cita en la que destacaron Miguel Valdivieso, con su caballo Black Woods; Eva Weissenfels, montando a Don Marco, o Sandra Vázquez y One Two One. En infantil y alevín, brillaron Raquel Colomar, con Artista, y Fiona Predojevic con Alabaster.