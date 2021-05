Este fin de semana se disputó en el pabellón de sa Blanca Dona, en Ibiza, el Spanish International, torneo internacional por excelencia del circuito juvenil nacional. Hasta la isla se desplazaron las mejores raquetas del panorama nacional e internacional, para una cita en la que los volantistas locales que formaron parte de la selección española de bádminton y de los diferentes clubes de la isla se hicieron con un total de 18 medallas.

En la categoría sub-13 consiguieron medallas de oro María García (IF), Oliver Palberg (DM) y la dupla Ángel Montesinos-Naira Ribas (DX), mientras que se colgaron una plata Naira Ribas (IF), Julian Coll y Nicola Starace (DM), y David Hormigo y Marta Iglesias (DX). Los bronces fueron para Marta Iglesias (IF), Oliver Palberg (IM) y Nicola Starace (IM).

En la categoría sub-15 se hicieron con un oro Ismael Oballe (IM), que repitió metal junto a Yulien Gil (DM). Las platas fueron para Yaidel Gil (IM), que dobló medalla con Sofía García (DF).

En sub-17 los oros fueron para Rafaela Munar (IF) y Fernanda Munar (DF), mientras que una plata fue también para Fernanda Munar (IF) y un bronce para Marc Martín (IM).