Aitor Barreros no seguirá como entrenador de la UD Ibiza-Ushuaïa Volley de la Superliga masculina de voleibol. El club se lo ha comunicado ya al técnico vasco, al que no le han gustado las maneras de la entidad de Vila por negociar con entrenadores a sus espaldas sin avisarle que no contaban con él, según comentó este jueves en el programa Ser Deportivos de Radio Ibiza. El ya exentrenador de los pitiusos cargó contra la directiva y especialmente con el presidente, Mariano Esteban, asegurando sentirse "defraudado" por el trato recibido, después de varias temporadas en el CV Eivissa, y tras ser esta última muy complicada. "Creo que no se ha portado bien conmigo. Me siento como si fuera el saco de boxeo para todo", apuntó el entrenador, para cuyo puesto suena con fuerza Lorena Weber, exjugadora internacional y con cierta experiencia en los banquillos.

"Yo sabía que las posibilidades de seguir no eran las mejores. La temporada no ha sido la mejor, no nos vamos a engañar. Mi relación con algún directivo tampoco es la mejor, pero antes de irme de Eivissa yo tuve una charla con el presidente y dejamos una propuesta. Desde entonces me han tenido esperando y al final he tenido que ser yo el que me entere por detrás, porque el mundo del voleibol es muy pequeño. Estaban negociando con otras personas a mi espalda. Esto no se hace así, creo que no es la forma correcta de hacer las cosas. El presidente no me tiene que decir a mí con quién está negociando, pero por lo menos debería decirme que no contaba conmigo para que yo pueda ponerme a buscar otras opciones para la próxima temporada", explicó Barreros.

El ya extécnico de los de Vila afirmó que la culpa "del 90% de lo que ha pasado esta temporada recae sobre la directiva". "No es por poner excusas pero la realidad es esa", indicó.

Barreros habló sobre la expulsión de Raúl Muñoz del equipo, en la Copa del Rey, y subrayó que la decisión no la toma el cuerpo técnico en exclusiva, sino en consonancia con la directiva del club y de los representantes de la plantilla. "Lo de Raúl no se quiso hacer en la Copa del Rey, sino a la llegada de Boiro, que se decidió que se le apartara al menos unos días hasta poder hablar con él y solucionar el problema con los jugadores. Fue el señor presidente el que pidió que continuara y viajara a la Copa del Rey", explicó.

"Que te echen de esta manera y te responsabilicen de esta manera te hacen un daño enorme. Es injusto por todo lo que yo he dado al club", comentó también el entrenador, que dijo que había puesto su "salud" y su "economía" en juego durante muchos momentos. Reconoció que tiene algunas ofertas para banquillos de la Superliga 2 e incluso del extranjero como segundo técnico.

Barreros tiene todavía, como la plantilla, pendiente de cobrar algunas mensualidades de esta última campaña, en la que se sufrieron multitud de problemas.

Mariano Esteban se defiende

Por su parte, Mariano Esteban reconoció que habían negociado con otros entrenadores antes de comunicarle a Barreros que no seguiría, y en la terna está Lorena Weber, pero no está completamente cerrado. "Es una posibilidad como otra cualquiera", dijo.

Con respecto al caso Raúl Muñoz manifestó que fue "una decisión de club". "Cuando se aparta a un jugador de la plantilla para que no siga entrenando, por decisión técnica, está avalado por la directiva del club. Se respaldó a Aitor Barreros en esa decisión, que compete únicamente al cuerpo técnico como tal", detalló Esteban.

El dirigente señaló que la culpa de la mala temporada "es compartida por todo el club", cada uno en su parcela concreta. Además, no despejó las dudas sobre el proyecto de la campaña que viene, asegurando que "con esta pandemia no hay nada garantizado", aunque es optimista y cree que tendrán conjunto en la Superliga masculina.