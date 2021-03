Cristian Torrelavid, portero de 16 años y estudiante de bachillerato social en el Instituto Quartó del Rei de Santa Eulària, sube del Juvenil B al primer equipo de la SCR Peña Deportiva.

Torrelavid, que forma parte del club desde los 5 años y ha pasado por todas las categorías del fútbol formativo de la Peña, ha sido convocado, de momento, hasta en 3 ocasiones por parte de Raúl Casañ.

“Recuerdo perfectamente el día en el que el míster se acercó a mi entreno con el Juvenil "B" y me propuso empezar a hacerlo con el primer equipo. Ese día cumplí el pequeño sueño que tenemos todos los jugadores que llevamos tanto tiempo defendiendo la camiseta de este club en categorías inferiores”, explica el portero.

Lo que parecía una pequeña prueba, se convirtió en una realidad poco después de ese entreno. A la baja de Fran Martínez, se sumó la de Fran Torres y fue en ese momento cuando el técnico de Santa Eulària tomó la decisión de incorporar a Torrelavid, a todos los efectos, a su plantilla.

“Vi que todo iba en serio cuando me dijeron que me harían la camiseta y la ficha del primer equipo. Me quedé bastante sorprendido y estoy muy agradecido tanto a Casañ como a Raúl Gómez, mi entrenador en el Juvenil "B", por haber confiado en mí y haberme dado esta oportunidad”, comenta Torrelavid.

Hasta el momento, el joven de Santa Eulària, ha formado parte de la lista de convocados del primer equipo en los partidos que la Peña ha disputado ante el Orihuela, el Alcoyano y, esta pasada semana, la UD Ibiza. De lo tres partidos, Torrelavid guarda un especial recuerdo del desplazamiento a Alcoy, “no todos los días tienes la portunidad de pisar un estadio como El Collao y salir de él con una victoria”, explica.

Decidido a "aprender"

Pese a que el portero era una pieza clave en el once de la cantera y gozaba de una titularidad indiscutible antes de que las restricciones cancelaran las competiciones del fútbol base, Torrelavid asegura que “ahora mismo no me importa no jugar, está claro que todos trabajamos para tener minutos, pero no tengo otro objetivo que no sea aprender y disfrutar de este momento”.

El portero se ha separado, este año, de los que han sido sus compañeros durante cerca de una década en la cantera, pero el hecho de llevar tanto tiempo en la casa, hace que su integración entre los jugadores que dirige Casañ haya sido inmediata. “Seral, con el que ahora comparto entrenos y posición, me había llegado a entrenar y a Jero, el entrenador de porteros, lo conozco desde muy pequeño”, comenta Torrelavid.

Precisamente éste último, Jero Ropero, destaca que “Cristian es un portero muy ágil. Trabaja muy bien bajo palos, sabe jugar con los pies y, sobre todo, destaca en el uno contra uno". "Lo conozco desde hace muchos años, siempre ha sido un portero galardonado en diferentes torneos, teníamos buenas referencias de todos sus entrenadores y sabíamos que era la persona ideal para cubrir la portería de forma interina y con la situación que tenemos ahora mismo, quién sabe si también a largo plazo”, explica.