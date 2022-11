Els ‘influencers’ entren a classe

Has pensat que darrere la pantalla hi ha una persona creant contingut? Et deixes influenciar? Et fa sentir bé aquest compte? Passar-se el dia mirant les ‘vides’ dels altres és viure? Són les preguntes que l’Institut Balear de la Joventut vol que els alumnes de Primària i Secundària es plantegin a 'Influencers' una de les unitats didàctiques incloses a un recull sobre ciutadania digital que aquest organisme depenent de la conselleria d’Afers Socials i Esports ha posat a l’abast de tots els centres de les illes.

En total, aquest document, que es pot descarregar a la web de l’IB-Jove, té 23 unitats didàctiques «fruit d’una feina de deu anys», explica, a la introducció, Ajo Monzó, psicòloga especialitzada en ciutadania digital, que deixa molt clar al seu text que coneix molt bé els mons d’internet. I no només com a teòrica: «He llegit articles, m’he inspirat en gent que tenia les mateixes curolles que jo i, sobretot, m’he submergit a les xarxes socials i les he viscut, participant-hi com un usuari més; finalment, també he jugat a jocs en línia i m’he xopat de tot allò que fan sentir i provoquen, tant de bo com de dolent. Així com coment en els tallers, la meva feina ha estat viure a Internet i veure tot el que allà hi passa».

«Les unitats didàctiques són com un llibre de cuina: una recepta que podeu canviar, millorar, actualitzar. Això dependrà dels ingredients que tingueu a mà, del temps de què disposeu i de les necessitats formatives dels vostres companys d’aprenentatge, que són els infants i el jovent que teniu al voltant. Ja sabeu que quan cuinam, com quan feim pedagogia, hi ha trucs que milloren sensiblement el resultat final», afirma, dirigint-se directament als docents que les han de posar en pràctica als que esperona per adobar amb «espècies» aquesta iniciativa a l’aula. Aquests condiments no són altres que la teatralitat, la sorpresa, el dinamisme i el ritme.

Tot i que comparteixen títol, ‘Influencers’, les unitats són una mica diferents per a Primària i Secundària. En ambdós dos, l’objectiu és el mateix: promoure el pensament crític dels alumnes, especialment quan tenen al davant els missatges d’aquestes figures tan populars. En el cas de Primària, la unitat busca que els alumnes siguin conscients de «les emocions que provoquen els influenciadors», la influència que tenen en ells i «entendre el que significa el terme publicitat». A Secundària, pretén que els adolescents siguin capaços de preparar-se un debat, ja que l’activitat principal per a ells serà, precisament, debatre a casa un tema ja fixat: ‘Youtuber i influencer és una professió?’. amb aquesta pregunta, que el docent formula a un parell d’alumnes, comença la feina de la unitat, que continua amb la projecció del documental ‘Youtubers: els nous ídols’, un audiovisual que els serveix per, en grups, escollir tres d’aquests influencers i plantejar-se una sèrie de preguntes: quina formació tenen? Quantes hores de feina setmanal fan? Com guanyen els sous? o Pensau que es pot ser youtuber tota la vida?, entre altres. Unes qüestions sobre les que hauran de debatre a classe.

En el cas dels alumnes de Primària, tot s’enceta amb el docent preguntant-los si saben què és un influencer i quins segueixen a les seues xarxes. Tot això abans de veure un vídeo de només tres minuts sobre aquestes figures tan populars entre els boixos i els adolescents.

En comptes d’un debat, els escolars han de reflexionar sobre diferents temes que proposa la unitat, com si creuen que tots els influencers són positius. També els animen a separar, en dos llistes, el que valoren d’aquestes personalitats i allò que els molesta. De fet, s’hauran de ficar a la seua pell per intentar vendre un producte, del que hauran de dissenyar un póster, una activitat que els servirà per entendre com funciona la publicitat.

La darrera feina que proposa la unitat didàctica dels influencers per als alumnes més petits és analitzar les set il·lustracions creades específicament per a aquesta activitat (i que són les que il·lustren aquestes pàgines). Un cop acabada aquesta reflexió de les frases dels dibuixos els escolars hauran de triar amb quina afirmació s’identifiquen més: «Ser jo mateix/a significa que puc triar l’influencer que vulgui i seguir-lo cegament», «ser jo mateix significa que puc triar l’influencer que vulgui, però he d’estar atent/a al que no m’agrada» o «ser jo mateix/a significa que no m’interessen els influencers i cerc els meus propis models». Què triaran?