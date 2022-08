Amanda Castro García i les dones de l’audiovisual

Doctora en Cinema per la Universitat d’Oviedo, on va fer els cursos i el treball de recerca a l’Àrea de Comunicació Audiovisual del Doctorat Estudis de la Dona, Amanda Castro García és una de les protagonistes de l’estiu al calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES. Va fer la seua tesi doctoral sobre l’adaptació de biografies d’artistes al cinema, titulada ‘Procés de creació i ètica al biopic d’artista: Sylvia Plath, el geni silenciat’. Ha realitzat tres estades de recerca sobre teoria de guió i anàlisi fílmica, a la Universitat d’Oxford, a la Universitat de Columbia (Nova York) ia la Universitat de Kent (Canterbury).

En la seva faceta professional, ha treballat als equips de direcció i producció de les sèries ‘Villarriba i Villabajo’, ‘La Banda de Pérez’ o ‘Don Juan’, de José Luis Berlanga, i també, a les pel·lícules ‘Dama de Porto Pim’ i ‘Abre los ojos’. Ha estat becada per al taller de García Márquez ‘Cómo se explica un cuento’, impartit a l’Escola Internacional de Cinema de Sant Antoni dels Banys (Cuba), i ha assistit a seminaris de prestigiosos cineastes (Krzystof Zanussi o José Luis Guerín) i guionistes (Robert McKee). També ha rebut una beca per fer un taller de direcció cinematogràfica a la New York Film Academy. A més, ha realitzat cursos de formació sobre cinema a la London Film Academy i a La Casa del Cine (Barcelona).

Professora en diversos cursos d’extensió universitària, entre ells, ‘Memòries de dona’ i ‘Les dones dirigeixen: representacions fílmiques de la diversitat’ juntament amb Josefina Molina, desenvolupats a la Universitat d’Oviedo.Ha estat ponent a l’Institut Cervantes de Dublín ia la Universitat de Limerick (Irlanda) dins el cicle ‘Dones en Direcció: un acostament a la creació de dones en el context cinematogràfic contemporani’, entre d’altres. Ha estat participant al col·loqui de Michael Haneke amb cineastes asturians organitzat amb motiu de la concessió del seu Premi Príncep d’Astúries de les Arts i al de Francis Ford Coppola amb cineastes asturians organitzat amb el mateix motiu l’any 2015.

Com a directora de ‘Tierra de guerrilleros’ i ‘A golpe de tacón’, ha participat en dos ocasions al Warnborough College Conference on the Arts: Culture, Time and Passion. Aquest darrer curt ha estat guardonat amb vint premis a Espanya, Llatinoamèrica i els Estats Units, entre ells, el Premi al Mèrit a l’Indie Fest (EUA), el Premi al Millor Curtmetratge al Festival Internacional de Cinema Iberomaericà La Xemeneia de Villaverde o la Menció Especial Salvador Allende del Festival Internacional de Cinema i Drets Humans de Valparaíso (Xile).

És autora dels llibres ‘Sylvia Plath, la llum del geni silenciat. El cineasta a la recerca de la veritat d’una vida’ i ‘La representació de la dona al cinema espanyol de la Transició (1973-1982)’ i coautora de ‘Dones de cine. La mirada de deu directores espanyoles’ i ‘59 Directores de Curtmetratges. Perfils de Cineastes Espanyoles’.