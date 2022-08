Ateyyat El Abnoudy, «la cineasta dels pobres»

Periodista, advocada, actriu, productora i directora de cinema. Tot això va ser Ateyyat El Abnoudy, una de les protagonistes del mes dedicat a les productores al calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES. Nascuda al 39 a un petit poble d’Egipte, molt a prop del delta del Nil, on es va criar amb la seua família, de classe mitjana, va morir en aquest mateix país, el seu país, fa només quatre anys. Va ser la inspiració de moltes de les dones àrabs que, més endavant, varen decidir dedicar-se al món del cinema.

Pionera, la temàtica de les seues pel·lícules va fer que se l’arribàs aconèixer com ‘la cineasta dels pobres’. Al llarg de la seua carrera va rodar més d’una vintena de cintes (centrades en els drets civils i la població empobrida) per les que va rebre més de trenta premis.

El Abnoudy va estudiar dret a la Universitat del Cairo, una carrera que va ajudar a pagar fent feina com a actriu a un teatre de la capital egípcia. A més d’actriu, va fer feines com a directora d’escena i també com a assistent. Va seguir amb aquesta feina per, després, finançar-se la carrera de periodisme. Va ser en aquesta època en què va fixar-se en la situació dels pobres a Egipte, especialment a la capital, on vivia.

Superats ja els trenta anys es va matricular a l’Institut Superior de Cinema del Cairo, on va completar els seus estudis en aquesta disciplina. Precisament mentre completava aquests estudis va rodar ‘Horse of Mud’, el seu primer documental i el primer produït per una dona a Egipte. Una peça per la que va rebre un bon feix de premis. De fet, a més de com «la cineasta dels pobres» se la coneix també com «mare de documentals». Aquest documental, de poc més de dotze minuts, mostra les dones que treballen a una fàbrica de maons de fang, tractades com a ramat i en unes condicions miserables.

Moltes de les seues produccions desafiaren la censura durant la presidència d’Anwar el-Sadat, ja que les seues pel·lícules eren famosos per tractar temes especialment espinosos per al poder del seu país, bàsicament polítics, socials i econòmics. El seu enfrontament amb la censura es va fer especialment cru quan es va convertir en la primera dona en posar en marxa Abnoudy Films, la primera productora egípcia creada per una dona. Amb aquesta iniciativa, Ateyyat El-Abnoudy es dedicà a finançar projectes cinematogràfics de petits cineastes.