El festival Sónar ha hecho balance este sábado su edición número 29 -las dos últimas en formato reducido obligado por la pandemia-, que concluirá en la madrugada del domingo, y los datos son espectaculares. Más de 122.000 espectadores han asistido a la cita musical y de creatividad digital. En concreto, 43.000 en las tres jornadas del Sónar en horario diurno y 79.000 en las dos del Sónar de noche.

Es el segundo mejor dato de asistentes en la historia del festival: no se pudo mejorar la histórica cifra de 2018, en la que se llegó a los 128.000 espectadores, coincidiendo con el 25º aniversario de la muestra. El retorno a la normalidad ha arrojado un balance exitoso para la cita, que ha contado con un 30% de público extranjero (asistentes de 122 países), en la que el talento local ha tenido un papel fundamental. Cabe señalar que la proporción en la asistencia al Sónar sido durante años de un 55%-45% a favor del público local que, sin embargo, en esta edición se ha disparado hasta el 70%. Ricard Robles, uno de los codirectores del Sónar, ha señalado que el dato es indicativo del "compromiso real que tiene el festival con el territorio y la ciudad". En el reciente Primavera Sound la asistencia de extranjeros trepó hasta el 65%.

Un dato significativo se registró en la noche del viernes, con la actuación del madrileño C. Tangana como gran atractivo. El festival tuvo el segundo 'sold out' de su historia con 34.000 asistentes en la Fira de L'Hospitalet. "Ha sido un reto encajar este concierto técnicamente", ha aplaudido Enric Palau, uno de los cuatro directores (jun to con Sergi Caballero, Ventura Barba y el ya mencionado Robles) de la cita, en la rueda de prensa de balance celebrada en la tarde de este sábado. Otro de los conciertos que ha destacado la dirección ha sido el del barcelonés Rojuu (19 años), por lo que supone de cambio -y atractivo- para las nuevas generaciones.

"Estamos cerca de recuperar toda la vitalidad después de estos dos años de pandemia; y llegaremos al 30 aniversario en 2023 en plena forma", ha sentenciado Robles. "Celebramos el arraigo en la ciudad", ha añadido. La organización de la cita de músicas avanzadas ha informado además de las fechas de la próxima edición en la que cumplirá tres décadas. Será los días 15, 16 y 17 de junio de 2023.