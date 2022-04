La biografía definitiva de Miguel Hernández

Miguel Hernández nunca ha dejado de tener actualidad: la tiene él como testimonio histórico, la tiene su obra como monumento literario de su época, y la tiene su vida por las trágicas circunstancias en las que la misma se desarrolló. Este libro de José Luis Ferris - que amplía, corrige y aumenta en aspectos muy significativos el que hace ahora veinte años él mismo publicó- es una puesta al día de todos los estudios hechos hasta hoy sobre la vida y la obra del poeta oriolano, y tiene por ello el innegable mérito de constituir una excelente y documentada síntesis del estado actual de la investigación. Pero no sólo eso: también arroja nueva luz sobre el carácter, la formación y la evolución política y espiritual de Miguel Hernández, su relación con sus amistades tanto de Orihuela (Ramón Sijé y el grupo del Gallo Crisis) como de Madrid (Vicente Aleixandre y Pablo Neruda, así como la enemistad que le profesaron Lorca y Cernuda), sus distintos amores, sobre los que acuñaría esa mujer que es la destinataria de los sonetos amorosos del Rayo que no cesa y que no es una sola sino el resultado de varias que Ferris logra identificar, y, sobre todo, sus prisiones, sus juicios y su injustísima condena, para lo que se ha basado tanto en el libro de Juan Antonio Ríos Carratalá, Los consejos de guerra de Miguel Hernández (2022) como en el material facilitado por el Ministerio de Defensa, una parte del cual se pudo ver en la exhaustiva exposición que la Biblioteca Nacional de Madrid dedicó al poeta hace unos años.

La biografía definitiva del poeta oriolano de José Luis Ferris que ha puesto al día su estudio anterior de hace veinte años. Ferris describe minuciosamente los días finales de la Guerra Civil, la situación de indefensión en que se encuentra Hernández, abandonado por quienes más le debían ayudar, el episodio en que se enfrenta con María Teresa León y Rafael Alberti en la Alianza de Intelectuales Antifascistas, su imposible exilio, su paso por Sevilla, la ayuda que en su huida le prestaron los poetas falangistas de la revista Mediodía, su detención en la frontera, su liberación, su marcha a pie hasta reunirse con su mujer, su posterior detención y sus juicios y traslados a diferentes penales en un auténtico calvario, así como la relación de cuantas personas estuvieron siempre dispuestas a prestarle su incondicional apoyo, como Vicente Aleixandre y Pablo Neruda, Muñoz Rojas, Carlos Rodríguez Spiteri, Germán Vergara Donoso, José María de Cossío e intelectuales de Falange, como Dionisio Ridruejo y Sánchez Mazas, que, junto con el general Varela y el Ministro Ibáñez Martín, intercedieron ante Franco por él, logrando la conmutación de su pena de muerte en treinta años y un día de reclusión. Ferris desecha informaciones falsas, se apoya en los epistolarios y la documentación más fidedigna para trazar una crónica muy exacta de los últimos años de la vida de Miguel Hernández, el tratamiento jurídico y médico recibido en las cárceles y, sobre todo, el cerco al que su antiguo mentor y luego figura del clero del franquismo, el sacerdote Luis Almarcha, a través de los capellanes de la cárcel y el sistema de «turismo carcelario» ideado por Máximo Cuervo, lo sometió. Esta es la parte más novedosa del libro y aquella también en que la crueldad física y moral con que Miguel Hernández fue tratado se muestra mejor. Nada mejor para probarlo que el informe que el facultativo José María Pérez Millares firma el 31 de marzo de 1948 y que da cuenta detallada de la constitución física de Miguel Hernández. Ferris ha escrito un libro que, hasta que no se disponga de más documentación, es, como biografía de Miguel Hernández, definitivo.