El International Music Summit (IMS) ha otorgado su premio Leyendas en este 2022 a Simon Dunmore: «un inimitable, único y auténtico pionero en la escena de la música electrónica que durante las tres últimas décadas ha contribuido a formar parte de la historia de la cultura de la música dance, dando vida a una marca que bien ha calado en la cultura de la música electrónica a nivel internacional», señalaron ayer desde el IMS a través de una nota. Dunmore recibirá el premio en la ya tradicional Legends Dinner del Congreso IMS Ibiza, que se celebrará el próximo 27 de abril en Casa Maca y que será presentada por el cofundador del IMS y locutor de BBC Radio 1, Pete Tong, en colaboración con Youtube.

Además de ser el fundador y cabeza de Defected Records, uno de los sellos de música electrónica independientes más importantes de los últimos 20 años, Dunmore es A&R (lanzamiento y descubrimiento de artistas), creador de tendencias, promotor y dj, «con un talento increíble para reinventar el negocio», según los organizadores.

Dunmore se une a una lista de premiados del IMS en años anteriores que incluyen a Underworld, Nile Rodgers, Fatboy Slim, Pete Tong, Sven Väth, Carl Cox, el fundador de Space Ibiza, Pepe Roselló, el fundador del Grupo Mambo, Javier Anadón, y el fundador de Pacha, Ricardo Urgell.

«Ganador del reconocimiento ‘Outstanding Achievement’ en la edición de IMS de 2012, y con una filosofía de ‘House Music All Life Long’, Simon Dunmore es un embajador vital para la escena, siempre mirando hacia adelante para predecir los retos que a menudo nuestra industria produce. Viviendo por y para la música house a través de Defected Records, ha desarrollado y cultivado a algunos de los artistas más potentes de nuestro tiempo, desde Sandy Rivera a Bob Sinclair, pasando por Martin Solveig, Tensnake, MK, Noir o el nominado con un Grammy Camelphat», añade el comunicado.

"Estar estúpidamente obsesionado por mi amor por la música house, por Ibiza y por la cultura de baile"

En los últimos años, Dunmore ha introducido un nuevo club y un nuevo sello, Glitterbox, todo un fenómeno en Ibiza y una celebración de la música disco. Además de la popular residencia Defected in the House en Ibiza, el festival Defected Croacia ha celebrado su quinta edición este año y London Defected se inauguró en 2019.

«Amor por la música»

«Por citar una frase del ‘Once in a Lifetime’ de Talking Heads… ‘Te preguntarás, ¿Cómo he llegado hasta aquí?’: Hay muchas razones -afirma Simon Dunmore-. El apoyo, los consejos, la orientación de tanta gente maravillosa y talentosa que me han ayudado en mi camino. Estar estúpidamente obsesionado por mi amor por la música house, por Ibiza y por la cultura de baile. Lugar correcto en el momento preciso. La dedicación incansable de mi equipo en Defected Records. Suerte cuando más la necesitaba. Una familia realmente comprensiva que me ha dado mucho amor. No dejar de pensar nunca en lo privilegiado que soy en hacer de mi vocación mi profesión y como muchos saben, sufro frecuentes ataques del síndrome del impostor, donde no soy capaz de asimilar mis logros. Es un canal de inseguridad como fuerza motriz. Últimamente, me siento humillado por ser reconocido por mi contribución a la escena por mis compañeros, pero han de saber que mi inspiración llega a través de todos ellos. Sin embargo, lo más emocionante es lo que aún está por llegar».

"Defected se ha convertido en uno de los sellos independientes más fiables y ahora marca de eventos con un sello de calidad para la más pura música house"

«Simon Dunmore es una de las grandes historias de éxito de la historia de la música dance -asegura por su parte el fundador del IMS Ben Turner-. Defected se ha convertido en uno de los sellos independientes más fiables y ahora marca de eventos con un sello de calidad para la más pura música house. Dunmore ha guiado su marca como si fuera un auténtico presidente, con el añadido de que siempre ha sido y será un legendario dj. La pasión de Simon por este género de la música electrónica le hace merecedor de este galardón y los socios del IMS estamos muy orgullosos de poder celebrar esta cena en su honor».

"La inquebrantable pasión, integridad y lealtad de Simon ha sido fundamental en la construcción de una comunidad global alrededor de la música house que sin duda tendrá un impacto en la industria. Estamos muy satisfechos de habernos asociado con él para llevar a cabo Defected Festival y ahora formar parte de su reconocimiento en la Cena de Leyendas del IMS con el objetivo de apoyar este nuevo paso adelante para acercar aún más la música electrónica y la tecnología como testigos de nuestro compromiso con algunas de las partes más innovadoras del negocio de la música", ha afirmado el jefe de YouTube Music EMA, Dan Chalmers.