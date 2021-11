La poesía de Toni Roca (Palma, 1944) es la materia prima con la que ha trabajado el Grup de Teatre de l’Institut d’Estudis Eivissencs para crear su último espectáculo, ‘Roca & Roll’, que estrenará este fin de semana en el marco de la Temporada de Teatre Amateur Pedro Cañestro. El montaje, como explica su director, Vicent Tur, «está a medio camino entre el recital y la obra de teatro». Lo componen 21 poemas que las actrices Carol Bonet, Neus Cardona y Neus Costa en unos casos teatralizan y en otros recitan. La música de Albert Oliva también juega un papel importante. En algunos momentos el guitarrista aparecerá solo para interpretar piezas que él mismo ha compuesto de rock, blues o folk. También interactuará con las rapsodas improvisando un fondo sonoro de jazz para los versos de Roca.

«La tercera pata de este montaje son las proyecciones de fotografías de Toni Pomar, que están sacadas de libro que hizo con Toni Roca, ‘Ibiza as New York’», señala Vicent Tur, que además de director es autor de la dramaturgia junto a Bernat Joan.

Tur destaca que la selección de poemas que se ha hecho para ‘Roca & Roll’ no hubiera sido posible sin el libro ‘Contra l’Autodestrucció’, una antología poética de la obra de Toni Roca publicada en 2020 por Viena Edicions. Bartomeu Ribas, recuerda el director, fue el encargado de escoger las piezas que reúne esta publicación entre los más de veinte poemarios publicados en los últimos 30 años por el prolífico poeta y colaborador de Diario de Ibiza. Del centenar de poemas con los que se quedó Ribas, Tur y Bernat Joan han seleccionado «aquellos que podrían llegar más al público a la hora de recitarlos o interpretarlos». Están en la selección de ‘Roca & Roll’ poemas de su serie más popular, ‘La figa fràgil’. Pero el montaje no se limita a la vertiente más pornográfica de la poesía de Roca. También reivindica otras creaciones «más serias y con un trasfondo existencialista» y recorre la mitología creada a lo largo de los años por este escritor y cinéfilo de padre mallorquín y madre ibicenca. El director, que advierte que el espectáculo no es apto para menores, destaca el hecho de que sean tres mujeres las que pongan voz a la poesía de Roca, que es «muy masculina».

‘Roca & Roll’ se representará mañana en el centro cultural Cervantes, en Sant Antoni, y el domingo, día 21, en Can Jeroni, en Sant Josep. En ambos casos a las 20.30 horas. Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada por 8 euros en www.eivissacultural.es y en taquilla por 12 euros.