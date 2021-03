Esta historia del salvaje oeste nació por casualidad en una barca entre Formentera e Ibiza. El ilustrador Joan Escandell (Sa Penya, 1937) y el escritor Lluís Ferrer (Cala Mastella, 1971) regresaban tras presentar en la menor de las Pitiusas la que era su tercera y en principio última colaboración: 'Eivissa i Formentera II. Ilustrades'. Entonces Escandell empezó a enseñar a Ferrer bocetos de un proyecto aún en pañales. Unos cuantos dibujos de vaqueros y una palabra: 'venganza'. Poco tiempo después Ferrer ya tenía un guion alrededor de ese concepto: «La neblina densa, persistente y enfermiza de la venganza es omnipresente en toda la obra. Se puede paladear a lo largo de toda la narración, de principio a fin, subyugando a los protagonistas y condicionando sus decisiones, su destino final», explica Ferrer.

El resultado es 'La venganza. Una aventura de Johnny Revenge', un cómic lleno de acción, peleas, tiros, héroes, damas, villanos e indios. Todos los elementos clásicos del género. El libro, que vuelven a publicar con Apache, ya está a la venta en librerías y tiene varias presentaciones confirmadas: el lunes 14 de diciembre a las 20 horas en Can Ventosa, con Cristina Amanda Tur (CAT); el martes 15 en el restaurante Sa Panxa de Formentera a las 17 horas, con Pepo Rubio, el miércoles 16 a las 20 horas en el Teatre Espanya de Santa Eulària, con Maite Ferrer Ramon, y el 22 a las 19 horas en el Bar Anita de Sant Carles con Manu Gon. Falta por confirmar la fecha de Sant Antoni.

'La venganza' es un western pero Escandell y Ferrer no han renunciado a su origen ibicenco y cualquier lector conocedor de la isla encontrará referencias como el islote de Tagomago, que nunca falla en sus obras a medias. Pero no es lo único, la narración está plagada de bromas privadas y homenajes ocultos a actores, películas del género, series o tebeos. «Hay que andarse con ojo. Todo es cuestión de buscar, releer y divertirse», afirma Ferrer, que ha vuelto a tirar de un recurso que le encanta como lector hasta el final: «Los más avezados puede que descubran también parte del popular chiste de Heidi, con eso lo digo todo», advierte.

«Entretenida y sin pretensiones»

Por lo demás, la intención de los dos autores ha sido la de crear un tebeo de fácil digestión, «idóneo para pasar un rato agradable de lectura, entretenida y sin pretensiones, que con la que está cayendo no es moco de pavo», señala Ferrer. Si esta historia de Johnny Revenge tiene buena acogida, no descartan nuevas entregas de sus aventuras, pero, aunque se han dejado una puerta abierta, señalan que este primer título «se puede leer individualmente sin ningún problema, no te deja colgado ni con la historia a medio contar».

Pese a la diferencia de edad, el tándem ibicenco Escandell-Ferrer se ha consolidado y ya cuenta con cuatro títulos en el mercado, entre ellos 'Días oscuros', la adaptación de la novela de Ferrer sobre un avión alemán caído en Ibiza durante la Segunda Guerra Mundial.

El escritor destaca la enorme capacidad de trabajo del ilustrador —autor del 'Sargento Furia' junto a Cassarel, colaborador de Víctor Mora en 'Capitán Trueno' o las 'Joyas literarias juveniles' y dibujante durante 14 años de la serie 'Antares', con parada en la factoría Disney incluida—, pese a que a sus 83 años siempre asegura con media sonrisa que está «jubilado».