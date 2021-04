Desde el pasado lunes, cuando se emitió 'La Voz Kids' donde Valentina fue seleccionada para seguir concursando, esta niña ibicenca no para de recibir felicitaciones por su interpretación del tema 'The shoop shoop song', que enseguida encandiló a la coach Rosario, con la que finalmente se quedó.

A cada felicitación Valentina responde con un amplio «muchas gracias», que es la frase que más repite estos días. Pero ella lo que más valora es haber podido vivir esta experiencia que califica de «increíble» por la oportunidad de conocer a «gente inolvidable. Sobre los coachs: Rosario, Antonio Orozco y Melendi, dice que «son gente muy maja y agradable que te aconsejan y te apoyan, por eso la experiencia para mí es inolvidable», insiste.

Valentina se decantó por formar parte del equipo de Rosario «porque desde pequeña siempre me ha gustado y en mi familia siempre ha estado muy presente, es decir, que siempre se escuchaba alguna canción de Rosario en casa».

Explica que siempre ha cantado «como el que canta en la ducha», pero a los 7 años su madre descubrió que tenía algo especial en la voz: «A partir de entonces empecé a cantar más a menudo y hasta ahora». De hecho sus actividades extraescolares las reparte entre dos academias en las que aprende a cantar y a tocar la guitarra.

Valentina se declara fan de Ed Sheeran, «porque es un cantante joven y sus canciones transmiten mucho, además sus temas no son como todos, son especiales». Afirma que sus géneros preferidos son el pop y el gospel.

«He aprendido mucho»

En cuanto a su futuro en el programa, recuerda que la próxima fase de 'La Voz Kids' es la batalla que se hace entre dos concursantes y de la que solo queda uno.

La joven intérprete dice que ha aprendido mucho «tanto personalmente como vocalmente». «Me han aportado mucho los coachs porque me han enseñando cosas que no sabía, como calentar la voz», señala. «En la familia están muy orgullosos de mí ya que he conseguido algo que yo quería hacer», afirma. Todo empezó porque su tía y su prima decidieron apuntarla al concurso y poco a poco fue pasando las pruebas.

Para ella lo más importante del programa es «disfrutar de la música» y enseñar todo lo que sabe hacer. Valentina ha hecho muy buenas migas con sus compañeros de concurso y ha aprendido que con esfuerzo los sueños se alcanzan: «Quiero trasmitir que la gente que tenga buena voz y que esté preparada que vaya al concurso, porque es una experiencia inolvidable».