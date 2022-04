Josep Massot i Muntaner | «Uno de los grandes personajes e intelectuales de los siglos XX y XXI»

Amigos, expertos y personalidades públicas dedican mensajes al sabio mallorquín, una figura fundamental en la historia de Balears y que se convirtió en «uno de los grandes hombres de la cultura catalana».

FRANCINA ARMENGOL

«Tu legado es tan grande como tu generosidad y valores»

La presidenta del Govern dedica unas palabras al sabio al conocer la noticia de su fallecimiento. La socialista destaca que Massot fue «un amigo, un sabio querido que dedicó su vida a la lengua, la cultura y la memoria democrática, en un mundo mejor». Y, además, «no olvidaré nunca las conversaciones contigo ni tu maestría».

DAVID GINARD

«Hay pocos intelectuales de este nivel y no se dan en todas las generaciones»

El historiador, que le dedicó el libro Josep Massot i Muntaner, el combat per la història, afirma que es una figura «de primerísimo nivel, pero su muerte seguramente no tendrá la repercusión que se merece». Para Ginard, el legado que deja Massot es impresionante porque «hay pocos intelectuales de este nivel y no se dan en todas las generaciones. Diría que en los territorios de habla catalana hay cuatro o cinco personas como él, no más». Una de las claves es que dominaba una serie de saberes muy diverso y, además, era un magnífico escritor: «Gracias a él muchos historiadores hemos aprendido a escribir historia. Dio mucho apoyo a otros historiadores, era una persona muy generosa. Para muchos era un auténtico oráculo». A diferencia de otros compañeros de profesión, el historiador comenta que le encantaba que hubiera más personas que se incorporaran a la investigación sobre temas en los que estaba implicado: «Es un intelectual insustituible».

DAMIÀ PONS

«Una persona que dedicó su vida a la cultura de forma intensa»

El escritor y exconseller insular de Cultura recalca su «capacidad inmensa de trabajo» ya que «es el ejemplo de persona que dedicó su vida a la cultura de forma intensa. Una de sus virtudes es que lo hizo desde múltiples ámbitos como la filología o la historia. Pons explica que tuvo una faceta importantísima de editor porque fue durante casi cincuenta años director de las publicaciones de la Abadia de Montserrat, que es la editorial más antigua de Europa: «Revisaba todos los originales y los corregía»: «Trabajó para promover la difusión y el estudio de la lengua y la cultura catalanas. Su actividad tenía una gran incidencia sobre el mundo organizativo de la cultura, y siempre en un primer plano. Aunque es difícil no valorar desde Mallorca su trabajo como historiador, sobre todo su obra Els mallorquins i la llengua autòctona, donde ponía en evidencia la discriminación política que había sufrido Mallorca en los siglos XIX y parte del XX». Así, su libro La Guerra Civil en Mallorca es una obra fundacional que ha dado origen a muchos otros libros, y ha hecho contribuciones muy valiosas sobre cómo afectó la guerra a diferentes autores.

CARLES DUARTE

«Un hombre decisivo, un sabio que nos ha hecho mejores»

El presidente de la Institució Francesc de Borja Moll, amigo de Massot, subraya su «aportación rigurosa, exigente, profundamente civilizada a la construcción del conjunto de nuestra cultura». Califica al erudito como un «hombre de espíritu constructivo y de concordia, que se ha librado con pasión a su labor científica sin estridencias y sin desatender nunca la dimensión humana». Duarte ensalza también su «admirable capacidad de trabajo, su generosidad sin límites han hecho un referente indispensable para los estudiosos de nuestra historia, de nuestra lengua y de nuestra literatura».

PERE ARAGONÈS

«Un sabio que dedicó su vida al estudio de nuestra cultura»

El presidente de la Generalidad de Cataluña ensalza al estudioso y remarca que «dedicó su vida en el estudio de nuestra cultura, de nuestra lengua y de nuestra historia».

PERE FULLANA

«Es uno de los grandes personajes de los siglos XX y XXI»

El historiador mallorquín conocía su mal estado, pero confiesa que la noticia le deja «tocado» porque quienes han compartido tiempo con Massot y le han tratado «tenemos la sensación de que era un personaje muy especial, al que echaremos mucho de menos. Su presencia y trabajo estos últimos cincuenta años ha sido esencial para la investigación y divulgación de la cultura, historia y literatura». En su caso, tenían en común el interés por la historia de las religiones. Además, postula que Massot es «uno de los grandes personajes de los siglos XX y XXI. Una persona de un nivel que supera la excelencia normal del país. Ha sido uno de los grandes hombres de la cultura catalana».

ANTONI MARIMON

«Fue el primero que abrió el tema de la Guerra Civil desde una perspectiva moderna»

El profesor de la UIB argumenta que ha sido uno de los intelectuales más destacados de los siglos XX y XXI: «Fue el primero que abrió el tema de la Guerra Civil desde una perspectiva moderna y rigurosa. Su libro sobre la contienda en Mallorca es modélico. Marcó un antes y un después en los estudios sobre este tema. Por ello, reitera que deja un legado de «rigor y honestidad» y pone en valor su capacidad de comunicación: «Es fundamental, sus obras están muy bien escritas».

AMADEU CORBERA

«Su aportación en la musicología es imprescindible»

El musicólogo detalla que «le debemos, entre muchísimas otras cosas, la recuperación inicial de Baltasar Samper». Además, añade que Massot «siempre tuvo tiempo para la música popular, y su aportación es imprescindible».