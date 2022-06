El acusado del crimen de Mazarrón: "Disparé a Younes porque me amenazó, tuve miedo por mi vida"

"Si pudiera dar marcha atrás en el tiempo, me cortaría un brazo: lo siento de corazón", aseguró en el juzgado Carlos Patricio B. M., detenido, en junio de 2021, cuando intentaba escapar por la playa tras disparar mortalmente a Younes Bilal en una cafetería del Puerto de Mazarrón, en Murcia. El acusado declaró de nuevo en el juzgado en febrero de este año y detalló que al hombre al que mató "personalmente no lo conocía de nada", aunque aquel día, según él, lo increpó y llegó a amenazar. Carlos Patricio destacó que en el pueblo «varios grupos me tenían amenazado desde hace más de seis meses», hasta el punto de que "me mudé a vivir a una caseta sin luz ni agua para evitar enfrentamientos". En Mazarrón, prosiguió, "me agredieron por la espalda" y llegaron a sacarle "una pistola".