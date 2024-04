El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que no es partidario de llamar a comparecer en la comisión de investigación del Senado a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, pero ha dejado abierta esa vía en última instancia en caso de que el jefe del Ejecutivo no ofrezca explicaciones en sede parlamentaria. De la misma manera, ha reconocido que no descarta llevar este asunto a los tribunales a través de un recurso por la vía contencioso administrativa.

"No quiero llamar a la mujer del presidente del Gobierno, salvo que el presidente del Gobierno me obligue", ha declarado Feijóo en una entrevista en la cadena Cope, después de que ni Pedro Sánchez ni su esposa figuren en el primer listado de casi 60 personas que el Grupo Popular ha registrado en la comisión de investigación del Senado sobre el llamado 'caso Koldo'. Feijóo ha explicado que, a tenor de las informaciones sobre las actividades profesionales de Begoña Gómez, están ante un "supuesto conflicto de intereses del presidente del Gobierno", quien, a su juicio, debería haberse inhibido de reuniones del Consejo de Ministros, como las que aprobaron el rescate de Air Europa "con 800 millones de euros de dinero público". Feijóo ha insistido en que si Sánchez "quiere evitar" que su mujer sea llamada a la comisión de investigación del Senado debe dar explicaciones sobre este asunto en sede parlamentaria. Si se niega, ha proseguido, el PP tomará "la decisión que corresponda". "Pero será al final y agotando todas las instancias", ha abundado. Por otra parte, sobre la ley de Amnistía, Feijóo ha acusado al Gobierno de acometer "la cacicada mayor desde la dictadura de Franco" por la ley de Amnistía. El líder popular ha señalado además que "en este país ya no hay un gobierno Frankenstein, hay un gobierno zombi".