El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales ha rechazado juzgar la demanda civil por acoso presentada en 2020 contra Juan Carlos I por su examante Corinna Larsen, al considerar, en un dictamen emitido este viernes, que no es de su jurisdicción. Tras un proceso preliminar que ha durado tres años, la jueza Rowena Collins Rice ha determinado hoy que, según la normativa, la demanda debería haber sido presentada en el país "donde está domiciliado el demandado" -España-, en una sentencia que podrá ser recurrida por la empresaria danesa. La magistrada del Superior explica que no se puede hacer una excepción en este caso y juzgarlo en territorio inglés debido a que Corinna no ha demostrado en las audiencias previas que el acoso del que acusa al rey emérito ocurriera en Inglaterra.