En 2018 Alberto Nuñez Feijóo decidió no presentar su candidatura a la presidencia nacional del PP. Ante la negativa de uno de los barones del partido con mejor posicionamiento para el cargo, y más apoyo ciudadano (es presidente de la Xunta de Galicia desde 2009 y ha ganado cuatro elecciones autonómicas), todo parecía apuntar a que su situación personal habría sido el motivo por el cual no optaba al puesto. Acababa de ser padre primerizo a sus 55 años; y su pareja, Eva Cárdenas, dirigía Zara Home. No parecía el momento adecuado para una mudanza a Madrid, aunque la discreción que caracteriza a la relación entre el político y la empresaria nunca permitió confirmar del todo esta teoría.