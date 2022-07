Con más de 10 fuegos activos, España está sufriendo uno de los peores veranos de los últimos años. "Jerez no se ha librado, tampoco Extremadura, Galicia, Barcelona y más sitios por la Península Ibérica. Algunos no lo sabréis pero me he criado en el campo y ver estos incendios me apena muchísimo. Gracias a vivir en el campo aprendí mucho de la gente que vive en el campo y del campo. Ellos son los auténticos expertos... limpien los montes, hagan más cortafuegos, caminos", explica Eugenia Osborne en el mensaje que se ha vuelto viral. La hija de Bertín Osborne ha compartido en sus redes sociales varias instantáneas de Jerez en las que pueden verse las consecuencias del fuego en la zona.