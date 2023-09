El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha señalado este lunes que la renuncia de Rubiales al frente de la RFEF "es una victoria del movimiento feminista inapelable", aunque ha dejado claro que esta renuncia "no es un punto final a nada", porque "queda mucho por hacer en términos de reconocimiento del deporte femenino", en términos de igualdad de género, de que no vuelvan a ocurrir casos como estos, porque sabemos que "hay más Rubiales a los que hay que poner freno". El dirigente de la formación liderada por Yolanda Díaz ha insistido en que seguirán trabajando por el respeto y los derechos de las mujeres que practican el deporte profesional, tanto en el fútbol como en cualquier otro deporte. "Este país ya no tolera actitudes machistas y de violencia sexual como las que se vivieron", ha zanjado Urtasun.