El Levante se impuso esta tarde con contundencia sobre el Villarreal (2-0). Tras el encuentro, Unai Emery destacó la buena actitud del equipo en el campo aunque reconoció que las derrotas les "hacen daño". "La clasificación no perdona pero tenemos que seguir encontrando el equilibrio emocional después de la derrota para el partido del miércoles", ha dicho el técnico del Villarreal que ya piensa en el encuentro ante el Bayern. Por su parte, el entrenador del Levante pidió a la afición que no piten a los jugadores durante el partido. "Lo mejor para los jugadores es aplaudirles...Si podemos silbar menos o que los silbidos vayan todos a mí, mejor porque yo no juego", ha subrayado.