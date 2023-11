Para Estopa, el mejor modo de preparar el camino a su 25º aniversario, a celebrar el año que viene, es regresando a la rumba pura y dura, cálida y eléctrica, y con un texto que abre la puerta a una doble interpretación. "El día que tú te marches / no sé qué voy a hacer / te buscaré en todas partes / Si no te encuentro, me perderé", empieza diciendo esta canción que vio la luz a medianoche del jueves y que marca el camino al álbum que el dúo publicará en marzo, ‘Estopía’.