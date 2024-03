El cantante y compositor JVKE se ha alistado a las filas de ‘PUBG Mobile’ tomando partido en el sexto cumpleaños del conocido Battle Royale gratuito para móviles. Concretamente el fenómeno en redes sociales estrena su nuevo tema titulado “Clouds”, que no es sólo un nuevo single, también es el tema principal del aniversario. La canción pretende destacar la adrenalina que se siente al experimentar ciertas experiencias, mientras que el vídeo del aniversario que lo acompaña ofrece imágenes que captan la esencia de mundos ‘PUBG’.

Clouds

Todo esto quiere decir que los interesados ya pueden escuchar el tema en las principales plataformas de streaming de música, y el vídeo del aniversario está disponible en los canales del videojuego. También podrás desbloquear y escuchar el tema en el evento de aniversario dentro del juego. En todo caso, conocido por su mezcla dinámica de pop y música electrónica, el intérprete y compositor estadounidense ha conquistado el mundo con su éxito viral “Golden Hour”, que cuenta con más de 1.000 millones de reproducciones en Spotify. El artista también ha escrito y producido varios éxitos en los últimos cuatro años, entre ellos “Upside Down”; y “This is what falling in love feels like”, y sus contagiosas melodías y versos tan cercanos le han hecho ganar seguidores incondicionales y millones de reproducciones en diversas plataformas.

PUBG Mobile celebra su sexto aniversario con una colaboración con el cantante JVKE. / .

Continuando con los festejos, ya está disponible el evento del juego “Anniversary Celebration”. Aquí los jugadores que completen ciertas tareas podrán desbloquear distintas recompensas para confeccionar conjuntamente una tarta de aniversario muy especial. Aún quedan por llegar más sorpresas y un evento no anunciado que se lanzará a lo largo del día de hoy.

PUBG Mobile

Desde su lanzamiento en 2018, ‘PUBG Mobile’ ha evolucionado con actualizaciones periódicas. Aquí hasta 100 jugadores saltan en paracaídas en una remota isla y luchan en una batalla en la que solo puede haber un ganador. Deben localizar y recoger sus propias armas, vehículos y suministros y vencer al resto de jugadores en un campo de batalla rico, tanto visualmente, como tácticamente, que forzará a los jugadores a desplazarse a una zona de juego cada vez más reducida.