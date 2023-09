La primera PlayStation fue una consola que albergó una inmensa cantidad de títulos, algunos de un calibre tan increíble que han pasado a ser considerados como grandes clásicos de todos los tiempos. Uno de los ejemplos más destacados es ‘Final Fantasy VII’, una auténtica obra maestra del rol japonés. Una producción que, tras repetidas peticiones por parte de miles de seguidores en todo el mundo, terminó reapareciendo en forma de remake… pero sólo de manera parcial. ‘Final Fantasy VII Remake’ fue la primera parte de la trilogía que Square-Enix va a brindar a los usuarios de PS5, dado que la compañía nipona ha decidido acometer el proyecto más ambicioso de su historia expandiendo dicha maravilla de PS1.

El regreso de Cloud y compañía

Recientemente, hemos tenido el privilegio de adentrarnos en el regreso de Cloud, Barret, Tifa y compañía en una toma de contacto con la preview del esperado ‘Final Fantasy VII Rebirth’. Una entrega que como los propios desarrolladores han confirmado (y sin entrar en spoilers), cubrirá desde el comienzo del viaje de Cloud y sus amigos en las afueras de Midgar hasta la parte intermedia del juego original.

Una odisea que, como ya sucedió en el episodio anterior, respetará a grandes rasgos la narrativa y los acontecimientos que tuvieron lugar en la obra primigenia, pero que añadirá varias novedades y ampliará numerosos elementos del argumento.

Rol majestuoso y embriagador

Entrando ya en materia, lo primero que es necesario comentar es que las sensaciones que nos ha transmitido esta toma de contacto con ‘Final Fantasy VII Rebirth’ han sido inmejorables. Algo que era más que predecible considerando el buen hacer que ya demostró Square Enix en ‘FFVII Remake’, puesto que Rebirth sigue a pies juntillas lo establecido en la primera parte de la trilogía.

La versión de preview que hemos probado constaba de dos partes bien diferenciadas: una muy breve en la que participaban Cloud y Sefirot, y una más extensa en la que Sefirot dejaba paso a Red, Aeris y demás personajes.

Ciñéndonos en primer lugar a la misión protagonizada por Cloud y su archienemigo, se trataba de un flashback en la que un joven Cloud avanzaba en compañía del otrora héroe de la organización Soldado: Sefirot. Un tramo del juego bastante guiado y en el que nuestro objetivo era acabar con un monstruo final de gran tamaño.

Una vez más y como ya se estableció en ‘FFVII Remake’, las batallas tenían lugar en tiempo real y su funcionamiento era similar a las registradas en dicha entrega precedente, pudiendo parar el tiempo en cualquier momento pulsando un botón para usar objetos, lanzar magias o efectuar ataques especiales… incluyendo las espectaculares Sinergias. Unos ataques muy vistosos y contundentes en los que participaban los dos personajes controlables.

Centrándonos precisamente en Cloud y Sefirot, cada uno contaba con su propio estilo de combate, magias y habilidades únicas, por lo que en función de cómo iba desarrollándose la batalla, era más indicado controlar a uno u otro… si bien la CPU se encargaba de guiar a nuestro aliado en todo momento cuando no teníamos su control directo.

Libertad de exploración

Más interesante nos pareció la segunda parte de esta versión de preview. Y es que en la segunda sección que estaba habilitada en esta versión preliminar podíamos recorrer con entera libertad un escenario mucho más abierto a lomos de los siempre maravillosos Chocobos. De esta forma, pudimos explorar diversas zonas del mapeado y realizar varias misiones secundarias.

La meta principal no era otra que la de ayudar a una chica “desconocida”, Yuffie, la cual era atacada por un monstruo marino volador. En este caso, los personajes controlables eran Cloud, Aeris y Red, unos tipos tremendamente distintos en cuanto a aptitudes y estilo de combate se refiere.

Precisamente, una de las intenciones principales de Square-Enix en ‘Final Fantasy VII Rebirth’ es la de plantear situaciones que nos animen a exprimir las cualidades de los diferentes miembros del grupo. Unos tipos que crecerán en número en relación a lo plasmado en la entrega original de PS1, siendo una de las muchas innovaciones jugables que incluirá Rebirth.

Pero no será la única, dado que podremos disfrutar de minijuegos inéditos, cambios en ciertas mecánicas y demás elementos nuevos que proporcionarán experiencias inéditas a aquellos usuarios que jugaron al ‘Final Fantasy VII’ original… y que prolongarán la vida de Rebirth de manera considerable. De hecho, los responsables aseguran que su duración puede superar las 100 horas si se quiere exprimir todo lo que encierra.

Un mundo imponente

Otra de las conclusiones más inmediatas que hemos podido extraer de esta primera toma de contacto con esta mega-producción de Square-Enix (no en vano, en formato físico ocupará dos discos) es que volverá a deleitarnos con un apartado gráfico excelente.

La calidad que mostraban los fondos que hemos podido recorrer nos ha parecido impactante, unos escenarios que van a dejar atrás todo lo relacionado con la ciudad de Midgar y que aumentarán en variedad y cantidad en relación a lo recreado en la obra previa.

Lo que se mantendrá inalterable será el sensacional modelado de los protagonistas y, sobre todo, de los jefes finales, dado que los dos a los que pudimos enfrentarnos gozaban de una presencia magnífica y unas animaciones impecables. Puede que no vaya a sorprender tanto como lo hiciera ‘FFVII Remake’ en materia técnica porque usará el mismo motor gráfico, pero sí se dejará notar cierta evolución en aspectos puntuales.

El primer gran título para PS5 del 2024

‘Final Fantasy VII Rebirth’ apunta a convertirse en el primer súper estreno del 2024, al menos para los usuarios de PS5, dado que la consola de Sony recibirá el título en exclusiva… al menos durante sus tres primeros meses. Una cita ineludible ya no sólo para los seguidores de esta saga y de los juegos de estilo JRPG en general, sino de cualquiera que disfrute con esta maravillosa forma de ocio. Un juego muy especial que aterrizará en una fecha no menos particular: lo disfrutaremos a partir del 29 de febrero.

¿Y hará falta haber jugado a la entrega precedente? En absoluto, dado que Rebirth incluirá un extenso vídeo-resumen de lo ocurrido en ‘FFVII Remake’ para que no se le escape ningún detalle de la trama a los que se perdieran el inicio del viaje de Cloud, Tifa y demás personajes de esa gran odisea llamada ‘Final Fantasy VII’.