Por primera vez en la historia de la serie, ‘World of Tanks’ incorporará carros modernos al campo de batalla y presentará una nueva forma de jugar. Al hilo de lo anunciado sobre la actualización Modern Armor, el equipo de Wargaming Chicago-Baltimore ha logrado ofrecer estos esperados combates para consolas. Lo mejor es que no se harán esperar demasiado, ya que el contenido se desbloquea el 27 de abril con la primera actualización de la serie y se podrá jugar desde diferentes plataformas.

Sobre el papel, Modern Armor invita a sus jugadores a trasladarse a épocas completamente nuevas que convivirán junto con la versión de ‘World of Tanks’ centrada en la Segunda Guerra Mundial. Una vez en el terreno podrán saltar al campo de batalla en algunos de los carros modernos más emblemáticos de las superpotencias del siglo XX, como el M1A2 Abrams estadounidense o el T-72BM soviético.

La versión para consola de ‘World of Tanks’ no varía en sus conceptos básicos originales, es decir, es un juego de acción en línea multijugador masivo basado en equipos dedicado al combate de carros blindados. Los jugadores se enfrentan en feroces combates de carros de 15 vs. 15 con oponentes de todo el mundo en más de 90 mapas y se ponen a los mandos de su vehículo entre 750 carros de 11 naciones diferentes. El juego se puede descargar gratis desde los bazares digitales de PlayStation 4/5, Xbox One y Series X/S.

“Nuestros apasionados jugadores al fin podrán ponerse a los mandos de algunos de los carros más populares de la época moderna. Todo el estudio ha trabajado muy duro para ofrecer Modern Armor, la mayor actualización de World of Tanks hasta la fecha y una nueva experiencia que permitirá el juego desde consolas diferentes”, aseguraba TJ Wagner, director creativo de ‘World of Tanks Console’ en su presentación.

World of Tanks: Modern Armor – Tráiler