Los teléfonos móviles vienen cargados de aplicaciones de serie que muchas veces ni quiera sabemos cómo funcionan. En otras ocasiones, no funcionan como nos gustaría. La cuestión es que más allá de las típicas apps de redes sociales, como Instagram, Facebook, Whatsapp... hay muchas más y muy desconocidas que pueden sernos muy útiles en nuestro día a día.

Aquí te proponemos algunas de ellas:

RainAlarm

Las aplicaciones de predicción del tiempo que suelen venir de serie en los teléfonos muchas veces no aciertan, por eso RainAlarma es el aliado perfecto si quieres saber exactamente cuándo lloverá. Esta app es un mapa en tiempo real con las precipitaciones que hay en tu zona. Aquí no hay margen de error, está lloviendo o no.

Además, es gratis y puedes configurar que te avise en un radio de determinados kilómetros, para que sepas si está lloviendo cerca de tu zona y puedas ir preparando el paraguas.

SocialDrive

Si eres conductor habitual o tienes que coger el coche para ir al trabajo cada día esta es la mejor opción más allá del Google Maps. En esta app podemos saber si hay retenciones, accidentes, mal estado de la carretera o si hay un radar móvil en esa calle de 30 km/h en la que alguna vez has pasado a 35 km/h. La app se actualiza con los reportes de los conductores y tiene tal comunidad de usuarios que cada pocos minutos hay información nueva.

OpenPark

Para los que cuenten con garaje, esta es una de esas apps que te da facilidades en el día a día. OpenPark permite abrir la puerta del garaje con el móvil simplemente deslizando en la pantalla. Funciona mediante Bluetooth, por lo que no importa si estás sin datos o sin cobertura. La única pega: la comunidad o la casa tiene que estar adherida a esta plataforma.

Walli

Los amantes de los fondos de pantalla están de enhorabuena, con esta aplicación podrás tener uno nuevo cada día. La interfaz es muy fácil de entender, se suben fondos de pantalla de forma constante y los pocos anuncios que tiene sirven para que los creadores de contenido puedan recibir algo por su trabajo.