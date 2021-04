Estrenar un nuevo número de teléfono en la actualidad supone que probablemente ese número ya haya pertenecido antes a otro usuario y, en caso de que lo haya tenido vinculado a servicios digitales como WhatsApp, podría dar lugar a una especie de 'hackeo' involuntario de sus conversaciones si no lo ha eliminado debidamente.

Los números de teléfono son un recurso finito que en España gestiona la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y asigna una cantidad de ellos a las distintas operadoras que, para no quedarse sin números, pueden recurrir a su reciclaje mediante su reasignación.

El proceso de reasignación concede un plazo de 30 días al usuario tras darse de baja y no portar el número. Pasado ese tiempo, se entiende que no lo quiere mantener y entonces se devuelve la numeración al operador original.

De esta forma, el operador, en base a sus funciones y necesidades, puede decidir reasignar el número de teléfono a un nuevo usuario, como explican a EP fuentes de los operadores.

Desde ese momento, el nuevo usuario del número puede empezar a utilizarlo en su 'smartphone' y vincularlo a servicios digitales como aplicaciones de mensajería. Sin embargo, si el dueño anterior no ha desvinculado su cuenta, cuando active, por ejemplo, WhatsApp, el nuevo podrá encontrarse ante conversaciones que no se dirigen a él.

Este acceso no autorizado, e involuntario, a la cuenta de otra persona no es consecuencia de una reasignación mal hecha por parte de los operadores, sino de las condiciones de uso de las aplicaciones o servicios, como señalan las fuentes que, aseguran, no puede ocurrir que dos personas acaben utilizando el mismo número tras su reutilización.

En su blog, WhatsApp explica que si el dueño anterior del número no borró su cuenta, el nuevo dueño y sus contactos puede que vean el número de teléfono en WhatsApp antes de activar la cuenta nueva, así como la foto del perfil y la información que pertenecían a esa persona.

También es posible que el actual dueño reciba nuevos mensajes de contactos que aún no están al tanto del cambio de número, pero no podrá acceder al historial de conversaciones.

La compañía asegura que esto se debe a que "la cuenta antigua no fue borrada y por eso hay información antigua en el sistema". En estos casos, explica que cuando detectan una activación en un nuevo dispositivo tras 45 de inactividad, lo tratan como "como una cuenta nueva con un número reciclado" y eliminan "los datos de la cuenta antigua, como la foto del perfil y la información".

En el caso de WhatsApp, la compañía recomienda activar la autenticación de dos factores, que añade una capa adicional de seguridad al solicitar un PIN cuando se vuelva a registrar el número de teléfono en el servicio.

No obstante, pueden ocurrir situaciones similares si el anterior dueño había registrado el número de teléfono como elemento de autenticación en un sistema de dos factores para las cuentas de otros servicios digitales -generalmente, envía una clave mediante SMS-.

Para evitar estos problemas, los usuarios deben tener claro que si van a dejar un número de teléfono, primero tienen que desvincularlo de los distintos servicios en los que lo hayan registrado.

En el caso de recibir un número reciclado, el nuevo dueño puede consultar la base de datos de numeración de la web de la CNMC, y ver cuándo se asignó originalmente el número y a qué operador.