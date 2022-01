Hace muchos años que aprendimos a colorear sin salirnos del dibujo en el colegio, sin embargo, no sabemos qué tienen los pintauñas que somos incapaces de hacernos la manicura en casa sin acabar con un estropicio en los dedos. Seguro que alguna vez te has visto en la misma situación y has tardado más en corregir el error que en aplicar el color en sí. La buena noticia es que existe un producto que hará que no te vuelva a ocurrir más.

Se trata de unos protectores adhesivos que se adaptan a la forma de cada uno de tus dedos, dejando libre la uña para poder pintarla rápidamente y sin preocuparte por llenarte de esmalte. Es el mismo concepto que cuando tenemos que pintar una pared y protegemos con cinta las molduras de las puertas y los enchufes pero adaptado al mundo de la manicura. ¿Uñas quebradizas? Con estos trucos las tendrás más fuertes Así, una vez que el esmalte se haya secado, solo tendrás que quitar las protecciones, y listo. ¡Uñas sin errores en tiempo récord! Las hay en un una gran variedad de colores, para que siempre elijas uno que contraste con el esmalte y que así te sea más fácil cubrir toda la uña sin manchar tus dedos. Además, suelen tener un precio muy reducido, ya que comprar un lote con seis paquetes de colores diferentes solo te costará 0,95 euros... Por algo llevan más de 6.500 unidades vendidas y una puntuación media de 4.5 estrellas. ¿Que ya dominas la técnica a la perfección y cuando te pintas las uñas con un solo color no sueles equivocarte? Pues es un producto ideal también para tus diseños de nail art un poco más complejos, y para practicar hasta que no sea necesario que las utilices. Por último, este invento es especialmente útil cuando empiezas a hacerte la manicura semipermanente en casa. Los errores después de haber pasado los dedos por la lámpara ultravioleta no son fáciles de disimular, así que has decidido invertir en tu propio kit para hacerte las uñas, estas pegatinas protectoras serán uno de tus imprescindibles cada vez que vayas a probar con un color nuevo, sobre todo si no es nada discreto.