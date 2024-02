Belén Esteban manda un mensaje a Jesulín de Ubrique: "Desde el día en que te conocí..."

Día marcado en rojo en el calendario de Jesulín de Ubrique, que este 9 de enero cumplió 50 años. Y lo hace en su mejor momento, ya que además de estar tan enamorado de María José Campanario como el primer día -y como la odontóloga ha gritado a los cuatro vientos en su preciosa felicitación en redes sociales al torero-, se enfrenta a nuevos e ilusionantes retos en el terreno profesional.

Y es que además de preparar su propia serie documental -que podría estrenarse este 2024- y de estudiar nuevas ofertas televisivas tras su destacado paso por 'Masterchef Celebrity', debuta como apoderado de un joven torero muy especial para él, Martín Morilla, nieto de Manuel Morilla, su descubridor y primer apoderado.

No sabemos si casualidad o no, Belén Esteban ha elegido precisamente el día del cumpleaños de Jesulín para acordarse de la hija que tiene en común con él, Andrea Janeiro, y dedicarle un cariñoso mensaje públicamente.

A pesar de que la joven, de 24 años, lleva una vida totalmente anónima y reside en Estados Unidos, la 'princesa del pueblo' no ha dudado en convertirla en protagonista en una fecha muy señalada para su padre, compartiendo a través de sus historias de Instagram una imagen con su hija cuando era tan solo un bebé.

Y, como acompañamiento a esta muestra de amor a Andrea, un fragmento muy significativo de la canción 'Me haces falta' de Marc Anthony: "Desde el día en que te conocí, me enamore de ti, en ti vi todo lo que siempre imaginé, pronunciaste mi nombre y yo, supe por fin que así, comenzaría un cuento que no tiene fin". ¿Una felicitación envenenada de Belén a Jesulín en su 50º cumpleaños o mera coincidencia?