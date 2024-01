Julio Iglesias se ha visto en apuros en las últimas horas. Tal y como ha desvelado el programa 'Fiesta', el cantante ha sido retenido en el aeropuerto de Punta Cana a raíz del contenido de las maletas con las que viajaba. Según ha informado el programa de Telecinco, llegó a República Dominicana en un vuelo procedente de Bahamas, cuando fue retenido tras haberse decomisado su equipaje.

El cantante ha estado a punto de ser detenido por transportar 42 kilos de comida en su maleta. En las imágenes que ha compartido un programa de Latinoamérica se puede ver como, supuestamente, el aeropuerto retiró de la maleta de Julio Iglesias diferentes tipos de carne, verduras, frutas y mariscos.

"No sé si es que pasa hambre o tiene una comida especial y la lleva en la maleta", ha señalado Emma García sin poder disimular su sorpresa. "Alguna vez he llevado marisco de Galicia, porque él es gallego y le encanta. Me lo mandaban a casa aquí, a Madrid, y yo se lo mandaba para allá. También jamón", ha añadido Makoke sobre la época en la que tuvo un romance con el cantante.

Otros colaboradores han especulado con que en esas maletas pudiese llevar productos de alta gama, ecológicos, ya que el cantante cuida mucho su salud.