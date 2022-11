El orden es un factor muy importante para mantener un entorno relajado y que invite a descansar. Un armario bien colocado, aunque esta no esté a la vista, no solo ayuda a que la ropa se mantenga lisa, sino que ahorrará tiempo a la hora de buscar la ropa del día. Por eso, existen diversidad de trucos para fomentar esta tarea y hacerla más fácil. Muchos de ellos pasan por incluir nuevos artículos que contribuyan al almacenaje y con un precio asequible.

Sin embargo, en este caso no será necesario que inviertas dinero en muebles ni en ninguna otra solución. En algunas ocasiones la solución pasa por sacar toda la ropa de su lugar y reorganizarla para generar una sensación de espacio, limpieza y orden. Durante este proceso es muy importante también que pongas atención en otro elemento: la ropa que utilizas y la que no. Quizás haya prendas que ya ni recuerdes que tenías guardadas y ya no encajen con tu estilo. Por eso, deshazte de ellas donándolas, vendiéndolas de segunda mano o reciclándolas. Es un primer paso para ganar espacio y dejar lugar a otras prendas que vayas adquirir de ahora en adelante.

Puede ocurrir que, pese a no tener mucha ropa, haya una cierta sensación de desorden y acumulación en los cajones. Entre los métodos más efectivos para evitarlo se encuentra el doblar las prendas de maneras determinadas. Cada vez es menos complicado encontrar trucos relacionados que encajen con la manera de ordenar y limpiar de cada uno gracias a las redes sociales, donde se comparten continuamente metodologías distintas. Una usuaria de Tik Tok ha aconsejado una manera para doblar las camisetas y devolverte la paz a la hora de abrir los cajones.

En este caso, la metodología está orientada a las camisetas de manga corta. En primer lugar, dóblala horizontalmente por la mitad. Después, haz lo mismo con los lados de cada manga -verticalmente- y vuelve a doblar la prenda horizontalmente dos veces. Por último, envuelve toda la camiseta sobre sí misma creando una especie de sobre. De esta forma, cada prenda abultará mucho menos, permanecerá perfectamente doblada cada vez que saques otras y no se crearán arrugas.

Recuerda que de forma periódica en nuestra sección de Decoración vas a encontrar todo tipo de trucos que pretendemos que te ayuden a mejorar la limpieza de tu casa. Los expertos en hogar aseguran que no es tanto lo que limpies como lo que no ensucies. Esto es: se puede ahorrar tiempo e incluso dinero siendo ordenado.