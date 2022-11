Too Good To Go nació con una finalidad clara y no se quedó fuera de Asturias: no desperdiciar la comida que no se va a consumir. Bajo esta consigna, sus creadores decidieron aplicarlo al mercado y crearon esta aplicación que busca dar una segunda oportunidad a los productos que no se habían vendido y no son tan apetecibles para el público. Es por eso por lo que los comerciantes adscritos a este modelo de negocio pueden poner a disposición de sus clientes packs de comida sorpresa a un precio muy asequible que puede llegar a los tres euros.

Cada vez son más los comercios en el Principado que quieren unirse a la lucha contra el desperdicio alimentario. Además, su uso es muy sencillo: accedes a la tienda que quieras a través del mapa de la aplicación; seleccionas tu local y acudes a recoger tu pack. Nada más entrar en la aplicación y una vez añadida la ubicación, te darás cuenta de que, según la hora, se ofrecerán unos u locales con distintas ofertas (desde bollería a fruta), pero nunca de forma escasa. Estos son algunos de los nuevos comercios en los que podrás hacerte con tu pack: Ícaro Café: Calle Llanes, Gijón. El establecimiento no revela ningún dato sobre su contenido. Supermercados Masymas: varios supermercados de la marca permiten a sus clientes salvar el excedente. Sus bolsas podrán contener: fruta, verdura, pescado, snacks, alimentación seca, lácteos, bebidas, etc. Covirán: este supermercado ofrece frutas, verduras y pan si consigues llegar a la oferta durante su disponibilidad. Consulta si tu Covirán más cercano ofrece este servicio. Hermanos Díaz Sanles: Calle Muñoz Degrain, Oviedo. Su pack incluye frutas y verduras de temporada y mantiene la oferta de 9:00 a 18:00, en este caso a 4,99 euros. La Quinta del Campillín. Monje Terruño: Calle Juan Escalante de Mendoza, Oviedo. Esta oferta permite salvar una botella de vino tinto por 4,99 euros. La Tienda de Mami: Calle Esmeralda Maseda, 7, Gijón. El establecimiento ofrece fruta, verdura, carne, bollería, pan, etc. Arte Floral Volvoreta: Calle Velázquez, 32, Gijón. Aunque parezca en un principio que solo fueran los alimentos los que pueden salvarse, esta tienda de flores ofrece por 4,99 euros un pack que incluye ramilletes de flores o plantas. Pastelería Dulcinea: Calle Luis Armiñán, 30. Este pack podrá contener pastelitos, bollería y productos para el postre.