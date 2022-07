Mercadona es una cadena de supermercados que no para de crecer y de atraer a más clientes por su amplia variedad productos en alimentación, limpieza, cosmética, etc. La cadena cuenta con cientos de supermercados distribuidos por todo el territorio español. La cadena de supermercados no deja de innovar y por eso muchos buscan sus novedades. A ser posible con la inflación que estamos viviendo novedades que sean baratas.

Pero ojo porque las novedades de Mercadona no siempre triunfan. Hay ocasiones en las que también tiene productos que se retiran. En este caso para que haya productos nuevos tiene que haber algunos que dejen las estanterías. En este caso te vamos a hablar de algo que ha triunfado y que cuesta menos de un euro: las galletas tartaletas de fresa. View this post on Instagram A post shared by MERCADONA NOVEDADES (@mercadona.novedades) ¿Cuánto cobra un trabajador de Mercadona? El Comité de Dirección de Mercadona, empresa de supermercados físicos y de venta online, ha acordado, en coherencia con el Modelo de Calidad Total de la compañía, subir un 6,5% el sueldo de toda su plantilla para garantizar el poder adquisitivo de las más de 93.300 personas que tiene en España. Esta medida se adopta dentro de un escenario complejo como el que se está viviendo y en el que todas las personas que forman parte de Mercadona son "esenciales" para adaptarse con agilidad y determinación, porque ellos son el mejor activo de los clientes; cuanto más satisfacen a 'El Jefe', como internamente la compañía llama al cliente, más avanza Mercadona, ha informado la entidad en un comunicado. A partir de enero de este año, el salario mínimo de entrada en Mercadona durante el primer año será de 1.425 euros brutos al mes, es decir, 87€ más al mes que en 2021. Mercadona lleva años impulsando una política de RRHH, pionera en el sector, que apuesta por la conciliación, la formación y el desarrollo personal y profesional de cuantos componen su plantilla. Con este incremento salarial, refuerza su apuesta por el empleo estable y de calidad que la compañía lleva a cabo desde hace más de 25 años, cuando decidió iniciar el proceso de convertir en fijos a toda la plantilla.