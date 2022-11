El entrenador de la UD Ibiza, Juan Antonio Anquela, defendió el partido de los suyos a pesar de la derrota y aseguró que su equipo estuvo «a un buen nivel» y que no mereció perder «para nada». El técnico jienense añadió que los suyos mejoraron «muchísimo» ante el Villarreal B «respecto a actuaciones anteriores» y que dieron «una sensación bastante más halagüeña».

«Estoy muy contento (con los futbolistas que han salido de inicio). Los cambios tenía que hacerlos para refrescar, pero estaban respondiendo. No hemos marcado por verdadera mala suerte, ha habido jugadas importantes y nos ha faltado la definición», señaló el andaluz, quien confesó que el vestuario «está triste y dolido porque tienen amor propio y orgullo». «Y más hoy [ayer para el lector] porque creo que el equipo ha hecho más de lo que dice el resultado», puntualizó.

Anquela indicó en sala de prensa que «hay que seguir y levantar el ánimo». «Nos vamos a levantar, de eso no hay duda. Lo que hay que hacer es seguir trabajando, seguir creyendo y no hay más», subrayó el míster de los celestes, que sigue confiando en que su trabajo acabará dando resultados. «Por nuestra parte no va a quedar. Estamos muy ilusionados, con muchas ganas y así se lo transmitimos al equipo y ellos no me cabe la menor duda de que lo van a conseguir. Pero ahora es un momento complicado porque hoy teníamos mucha ilusión de sacar algo y empezar a salir de ahí, pero no ha podido ser porque el rival aprovechó la que tuvo y nosotros no», concluyó.