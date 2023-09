Carmen Borrego también se refugia en la televisión tras el reciente fallecimiento de María Teresa Campos. La comunicadora ha fichado como colaboradora de 'Así es la vida', que acaba de estrenar una nueva etapa en Telecinco tras la llegada de 'TardeAR' a sus tardes.

Después de cebarlo durante todo el programa, Sandra Barneda y César Muñoz han sido los encargados de desvelar el fichaje de Borrego, que ha entrado en directo en el programa. "Menudo día para darte la bienvenida", dijo la presentadora antes de darle paso.

"Comprenderéis que este es un momento muy duro de mi vida, estoy intentando aceptar algo que es difícil para cualquier persona, perder una madre, en mi caso una madre como la mía. Evidentemente, hay que estar para las duras y a las maduras, hablaré de lo que tenga que hablar. Me gustaría ir tranquila, no empezar con una gran bronca, hablar de mis sentimientos y hablar de mi madre. Sobre todo, dar las gracias por el cariño y el respeto con el que me habéis tratado a mí, a mi hermana y a mi sobrina", aseguró Borrego en esta llamada.

Por su parte, Barneda también aprovechó esta llamada para darle las gracias por incorporarse al equipo de 'Así es la vida' a Carmen Borrego, que admitió su necesidad de trabajar: "No queda más remedio. Ha pasado poco tiempo y esto no se asume de un día para otro".

Alessandro Lequio, tertuliano de ‘Vamos a ver’, ha aprovechado su espacio en ‘El Club Social’ de nuestro programa para pronunciarse sobre la entrevista que dio la hermana de Terelu Campos y se ha mostrado muy duro con su forma de afrontar el duelo. Nada más ver un vídeo recordatorio de la entrevista de la hija de María Teresa Campos en su primer día como colaboradora de ‘Así es la vida’, Alessandro Lequio no tardaba en pronunciarse: “Cada uno lleva el luto como puede”, decía.

Y continuaba: “Pero yo creo que esa actitud de huérfana doliente es un poco exagerada. María Teresa Campos era una madre octogenaria y enferma, hay que seguir trabajando”, apuntaba, dejando claro que no estaba de acuerdo con la forma en la que Carmen Borrego estaba llevando el duelo. “El dolor está ahí, pero de lo que estoy seguro es que María Teresa habría hecho lo posible para llevarlo por dentro, para no dar pena”, apuntaba el colaborador de ‘Vamos a ver’ en la sección de ‘El Club Social’.

Al escuchar esas palabras, Kike Calleja, amigo de la familia Campos, respondía: “No puedes juzgar la pérdida de una madre. Por muy mayor que sea, no va a doler más o menos, te duele porque pierdes a una madre”, apuntaba.

Por su parte, Sandra Aladro explicaba que ella fue a trabajar y que tuvo que hablar del último episodio que había sucedido en su vida, la muerte de su madre, una explicación que a Alessandro Lequio no terminaba de servirle.