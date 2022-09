María Patiño no se calla las cosas. En Sálvame, no fue menos. La presentadora estaba conduciendo un programa en el que se estaba hablando sobre todo, y como ya es costumbre desde hace un tiempo, de la familia Carrasco. Más en concreto, de Olga Moreno, ganadora de la anterior edición de Supervivientes y mujer de Antonio David Flores.

Pero llegó el momento polémico. De repente, la tertuliana del corazón soltó lo siguiente en directo: "Mis padres los pobres míos con 3 hijos nos llevaban a la aldea de vacaciones, y Olga a Formentera". Estas palabras parecieron no hacerle gracia a gran parte de la audiencia que defiende a Moreno a capa y espada, por lo que fueron cientos los tuits reprochando la actitud de la colaboradora. "Sigo diciendo, María Patiño, ¿y tú? ¿Cómo haces para ir a esas lujosas vacaciones? Olga es trabajadora a hecho revistas, ha trabajado en debates y ganó Supervivientes. Además, tiene su tienda. ¿Me dices que no se puede permitir ir a Formentera? Empieza a pisar el suelo", criticó un usuario a través de sus redes sociales.

Pero como es ya costumbre, Patiño no se quedó callada y quiso contesta a sus detractores: "El debate no es ese. Hay que saber escuchar. Gracias a Rocío Carrasco vive como vive y punto", zanjó la periodista, que da a entender que debido ala polémica de Rocío Carrasco con su ex marido Antonio David, Olga Moreno vive a todo tren.