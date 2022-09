Uno de los protagonistas de Tierra Amarga no está recibiendo buenas críticas. Estamos hablando de Rashid. Tras su boda con Fadik, la audiencia no parece estar muy contenta con el desenlace que está teniendo este personaje. "¡Vaya tela! Rashid está siendo un poco cutre... ", dice un usuario de la red social del pájaro azul. Y la cosa no se queda ahí. Parece ser que los espectadores creen que los productores de la serie otomana están "dándole" ese carácter al personaje porque "esconde algo": "Trae sorpresa...ya veréis".

Sin embargo, con sorpresa o no, la gente pide que este personaje tenga un final anticipado: "Es un cutre y tonto, que se vaya ya", dice una usuaria. ¡Vaya tela! Rashid está siendo un poco cutre... 😶#TierraAmarga20Jul https://t.co/FOTxjIjTcf — Tierra Amarga (@TierraAmarga) 20 de julio de 2022 En Turquía, "Tierra amarga" cosechó muy buenas cifras de audiencia. Tal y como revela Antena 3 en su propia web, "es una historia de amor y de lucha contra las adversidades por parte de los dos protagonistas: Züleyha y Yilmaz. Esta joven pareja tienen una plácida vida en Estambul hasta que un intento de abuso sexual y un crimen destrozan su vida para siempre. Desde ese momento, tratan de ocultarse lejos, pero en su camino seguirán creciendo los problemas, que pondrán a prueba su amor incondicional, conformando una serie que atrapa al espectador desde el primer capítulo". Este movimiento no viene sino a ratificar la apuesta de Antena 3 por las series turcas, tras los éxitos de "Mi hija" y "Mujer". Las buenas cifras de audiencia de estas producciones también corrobora que las producciones otomanas tienen tirón en España. Su éxito comenzó hace un par de años, con el "boom" de "Erkenci Kus", una serie protagonizada por el galán Can Yaman que sumó miles y miles de seguidores. Y el movimiento más o menos bien. Antena 3 sigue acercándose poco a poco a la audiencia de Sálvame. Pero claro, el éxito es tal que la principal cadena de Atresmedia ya aprovecha para usar ese contenedor como promocional para todos los programas. Y eso cabrea a mucha gente. "La serie está bien pero cortan cada poco para anuncios y para contar cosas de la cadena", se quejan los espectadores.